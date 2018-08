HUNDENE BLE SYKE: Trekkhundene til Thor Ingar Pettersson på Kongsberg ble syke etter å ha blitt gitt tørrfôret fra Felleskjøpet i sommer. Foto: Privat

Ramaskrik blant hundeeiere - mener hundene har blitt syke av norsk hundefôr

Flere titalls norske hundeeiere har opplevd av hundene deres har blitt alvorlig syke etter å ha spist tørrfôr fra Felleskjøpet. Flere har måttet avlive kjæledyrene.

Felleskjøpet oppdaget i forrige uke en feil ved flere serier av sitt norskproduserte tørrfôr til hund og katt - som resulterte i at det kom for mye magnesium i maten. Det norske konsernet har allerede dekket veterinærutgifter til noen kjæledyreiere som er rammet.

Det feilproduserte fôret skal ifølge produsenten først ha vært i handelen fra 12. juli, men hundeeiere rapporterer alvorlig sykdom hos hunder som har fått dette tørrfôret også før denne datoen.

Flere typer hundemat og kattemat er tilbakekalt av Felleskjøpet etter en feil i produksjonen i sommer. Det er snakk om cirka 20.000 sekker på fra tre til ti kilo, som kom i salg fra 12. juli i år.

Oppdretter Thor Ingars hunder ble syke: -Lakkerte hundegården brun

Felleskjøpet er en av landets store leverandører av tørr hundemat med om lag 25 prosent markedsandel. Tilsvarende for katter er 13 prosent.

Kunder meldte fra

– Denne feilen ble oppdaget på bakgrunn av dialog med kunder. Vi fikk inn enkeltmeldinger fra kunder som gjorde at vi undersøkte produksjonen nærmere, og oppdaget da feil i blandingsforholdene i en avgrenset periode, sier kommunikasjonssjef Thomas Skjennald i Felleskjøpet til VG.

Nyheten har ført til sterke reaksjoner hos kjæledyreiere, som har kommentert flittig om sykdom og plager hos sine dyr, både på Felleskjøpets hjemmesider og på konsernets facebooksider.

Blandingsfeil

Produktene som er rammet, består av flere utgaver av tørrfôret Appetitt, flere av varemerket Labb, og dessuten flere versjoner av kattematen Matmons, de fleste med «best før»-dato i juli 2019.

– Vi kan utelukke at feildoseringen har forekommet utover det avgrensede tidsrommet hvor det er blandet feil, sier Skjennald.

Månedlige tester

Skjennald sier at Felleskjøpet tar månedlige tester av dyreforet:

– Vi tar kontinuerlig tester. I produksjonen tas det tester knyttet til fett, protein og vanninnhold så ofte som hvert 20 sekund. Dette er viktig for det totale næringsinnholdet i fôret. I tillegg har vi en egen plan for utvidede analyser hvor forskjellige fôr sendes til laboratoriet for tester. Da går man gjennom alle egenskapene ved fôret. Labb, Appetitt og Matmons-fôr testes månedlig.

Han opplyser at Mattilsynet også gjennomfører jevnlige uanmeldte kontroller, dette skjer med 3–4 måneders mellomrom.

Hos Mattilsynet tas det imidlertid ingen analyser som viser magnesiuminnholdet i noe i noe landdyrfôr. Det skyldes at risikoen ved feildosering av magnesium anses liten, opplyser seniorrådgiver Øygunn Østhagen i Mattilsynet til VG.

– Det er Felleskjøpet sitt ansvar å sikre at fôret de omsetter er trygt. Vi har et begrenset budsjett, og vårt fokus er mer fôrkvaliteten til matproduserende dyr. Vår avdeling i Bergen har innhentet informasjon fra produsenten om saken. Det vil bli vurdert om vi skal gjennomføre et eget tilsyn hos produsenten etter denne saken, sier hun til VG.

Dekker utgifter hos noen

Han sier at Felleskjøpet er innstilt på å dekke utgifter til veterinær for tilfeller hvor årsakssammenhengen mellom tørrfôret og symptomene virker klare:

– Vi har nå direkte kontakt med flere kunder som er berørte av denne feilproduksjonen. I enkelte tilfeller der årsakssammenhengen mellom fôr med feil fra gitte periode og symptomer hos kjæledyret synes klar er også utgifter til veterinær dekket. Denne dialogen tar vi med hver enkelt kunde.

Han presiserer at Felleskjøpet har avdekket hva feilproduksjonen skyldes og vet med sikkerhet at dette har vært avgrenset til gitt kortere periode. Som en del av sikkerhetsrutinene våre tas det ut referanseprøver fra alle produserte volumer på fabrikken. Referanseprøvene fra perioden både før og etter feilproduksjonen sendes nå til en utvidet analyse for å dokumentere at disse ikke er omfattet av feilen som har oppstått. Disse resultatene får vi i løpet av 2-3 dager.

Felleskjøpet er en av de store i det norske markedet for kjøledyrsfôr, og produserer foret selv i Norge. Partiene som er tilbakekalt, dreier seg om 20 000 sekker fra tre til ti kilo, og de første kom i salg fra 12. juli. Foret har jevnt over ett års holdbarhet.