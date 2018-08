KOSTBART: Regjeringen mener kommunene ikke gjør som de skal for å få billigere internett-utbygging over hele landet. På bildet legges en fiberkabel gjennom et nabolag øst for Oslo. Fortsatt er områder over hele landet, i byer og på landet, uten fiber. Foto: Helge Mikalsen / VG

Solvik-Olsen slakter kommunenes nett-utbygging: – De må skjerpe seg

INNENRIKS 2018-08-29T11:24:17Z

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier de vil vurdere «mer aggressive virkemidler» hvis kommunene ikke innfører reglene for billigere internett-utbygging.

Publisert: 29.08.18 13:24 Oppdatert: 29.08.18 14:08

Ved nyttår ble det innført en ny forskrift for hvordan bredbånd skulle bygges ut – i hele landet. Målet var å gjøre det både enklere og billigere å få raskere fiber-bredbånd.

I en fersk undersøkelse fra IKT Norge, med hundre norske kommuner, svarte imidlertid hele 44 at de ikke har innført de nye reglene.

Regjeringen advarer om at de snart må bruke «mer aggressive virkemidler».

– Relativt få av kommunene har faktisk satt seg ned og gjort det vi har bedt dem om. De må skjerpe seg, for dette har vi snakket om i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til VG.

– Vi startet med den snille metoden, at hvis dere tilpasser dere og gjør dette på eget initiativ, så trenger ikke vi å komme med statlige virkemidler. Når de nå ikke leverte på det, kom vi med forskriften, sier samferdselsministeren.

– Og når de nå fortsatt er litt sirup, må vi begynne å diskutere om vi har mer aggressive virkemidler vi må ta i bruk, advarer samferdselsministeren.

Har regler som gjør det dyrere

De nye reglene, «graveforskriften », setter noen faste regler for graving når fiber skal bygges ut. IKT Norge påpeker at kommuner over hele landet har helt forskjellige regler – og at noen av dem gjør det dyrere å bygge ut fiber.

– For eksempel et krav om at hvis du skal grave langs veien, må du asfaltere en hel veibane. Noe som i realiteten gjør det så dyrt at du ikke får bygd ut fiber, sier Torgeir Waterhouse i IKT Norge.

Eller at kommunen krever at du må grave så dypt at det blir dyrere. Eller at det er avgifter for å grave. Regjeringen har satt noen regler for hele landet – men har forskriften egentlig blitt innført?

100 norske kommuner svarte anonymt på en undersøkelse fra IKT Norge. 44 svarer at de ikke har innført de nye reglene. 18 sier at de har startet.

Og kun 13 sier de faktisk har innført dem.

Etter denne saken ble publisert har VG fått mailer av folk over hele landet, i større byer, mindre byer og på landet, som raser over at de ikke får fiber.

– Det er både problematisk og bekymringsfullt at en så liten andel av norske kommuner følger opp vedtatte lover og forskrifter, sier Torgeir Waterhouse i IKT Norge.

Ville få ned gravekostnadene

Fibernettverk har blitt mer og mer vanlig i Norge. Men fortsatt er det mange husstander som ikke har tilgang, for selskapene mener det blir for dyrt å bygge ut.

Både i store byer og i grisgrendte strøk.

– Alle snakker om at vi må få bedre fiberdekning i distriktene, men hovedkostnaden med fiberutbygging er gravekostnader. Telenor og andre sier at det gjerne tar 80 prosent av budsjettet, selve gravingen, sier Solvik-Olsen.

Visste du? Bilister kan få avgiftssjokk - harde fronter mellom Venstre og Frp

I 2018 kuttet regjeringen i bevilgningene til utbygging på steder hvor det ikke er kommersiell lønnsomt med flere titalls millioner. Til stor kritikk fra opposisjonen.

Solvik-Olsen sier gravereglene ble innført for å få ned kostnadene for de kommersielle.

– Og da kan det ikke være slik at alle sitter i hver sin kommune og tenker «dette regelverket passer oss veldig godt», når det gjør at Telenor, Telia og alle de andre sine kostnader blir skyhøye. Da hjelper det heller ikke at de hele tiden kommer og sier at staten må komme med mer penger. For det er stort sett det leserbrevene lokalt handler om, sier samferdselsministeren.

Fikk du med deg? Kinesisk selskap skal bygge nytt mobilnett i Norge