Hareide om homovielsen: - Har undervurdert sprengkraften i denne saken

2018-08-23

KrFs stortingstopp Hans Fredrik Grøvan mener at homovielsen skulle vært ugjort. Nå klargjør KrF-leder Knut Arild Hareide at han er uenig.

Publisert: 23.08.18 08:10 Oppdatert: 23.08.18 10:11

– Jeg har nok undervurdert denne saken, det engasjementet og den uroen det skapte i vårt parti. Jeg tror vi må snakke mer om denne typen saker i partiet. Det må jeg som leder ta ansvaret for, sa Hareide, som ble møtt av pressen på vei inn til sentralstyremøtet i KrF i Oslo sentrum torsdag formiddag.

– Skjønte du ikke at denne vielsen ville skape reaksjoner og bråk i partiet?

– Ikke i den dimensjonen det har blitt. Jeg forstod at det kunne bli reaksjoner, men jeg har nok undervurdert sprengkraften i dette spørsmålet, sa Hareide.

Det har skapt opprør i KrF at partiets familie- og ekteskapspolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold var prest i et homofilt bryllup i sommer. Det har gått så langt at personer i sentrale verv har bedt talspersonen om å gå – og over 100 medlemmer har meldt seg ut .

Den fremtredende KrF-toppe og parlamentariske nestlederen Hans Fredrik Grøvan har sagt at vielsen « burde ha vært ugjort». KrF-leder Knut Arild Hareide har til nå ikke villet gått ut og støttet Bekkevold og vielsen.

Men på NRKs Politisk kvarter torsdag morgen sier Hareide at han har full tillit til Bekkevold som familiepolitisk talsperson.

– Dette er en beslutning som Geir Jørgen Bekkevold tar som prest. Og det å legge seg opp i hva han gjør som prest, det synes jeg blir helt feil, sier Hareide til NRK på politisk kvarter.

– Nestlederen din sier at dette burde blitt tatt opp internt i partiet og at det skulle vært ugjort, spør programlederen.

– Det er jeg uenig i.

– Du er uenig i at det burde vært ugjort?

– Jeg mener at det Geir Jørgen Bekkevold gjør som prest, det skal ikke jeg legge meg opp i, sier Hareide til NRK .

– Han har min fulle støtte

Hareide sier til VG at han gir full støtte til Bekkevold – og at han fortsatt skal være KrFs leder i familiekomiteen på Stortinget.

– Stortingsgruppen avgjør, men jeg er tydelig på mitt råd. Han har vært lojal mot partiprogrammet og sagt at han vil være lojal mot partiprogrammet fremover. Jeg har tillit til Bekkevold, sier Hareide til VG.

Han gir full støtte til at Bekkevold skal fortsette.

KrF og Knut Arild Hareide fikk bare tre personer på Stortinget på VGs augustmåling – og har vaklet rundt sperregrensen siden det katastrofale valget i fjor.

KrFs sentralstyre skal på morgenkvisten torsdag ha et møte og diskutere saken.

– Synes du det er greit at homofile vies av en prest ?

– Det er et spørsmål kirken skal avgjøre. KrF har løpt bena av seg og kritisert partier som forsøker å styre hva kirken og prester skal gjøre. Vi mener den samme trosfriheten selvfølgelig skal gjelde alle, sier Hareide til VG.

