HOS LINDMO: Per Sandberg er gjest hos Anne Lindmo i programmet som vises på NRK fredag. Her fra torsdagens opptak. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Per Sandberg hardt ut mot pressen: – Dyneløfting

INNENRIKS 2018-08-31T06:01:25Z

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg går knallhardt ut mot pressen som han mener har bedrevet dyneløfting.

Publisert: 31.08.18 08:01 Oppdatert: 31.08.18 09:24

I talkshowet til Anne Lindmo , som vises på NRK fredag kveld, forteller Sandberg at han og kjæresten Bahareh Letnes har «vært forfulgt av journalister i fire måneder».

Sandberg forteller at han i boken som paret skriver vil offentliggjøre alle spørsmålene som de har fått fra blant annet journalister.

– Som er dyneløfting uten like, sier han til Lindmo.

Sandberg ville ikke gi ytterligere kommentarer til VG etter innspillingen.

Han kom også med et spark til andre politikere, ifølge NRK .

– Jeg er møkka lei av at norske politikere legger seg flate beklager, er ydmyke og kryper. Slutt med dette, stå oppreist!

– Innenfor medienes jobb

Sandberg gikk særlig hardt ut mot NRK og TV2 som han hevder har stemplet Letnes som iransk agent.

– Vi kan ikke se at det er grunnlag for å påstå det, sier konstituert nyhetsdirektør i NRK, Marius Tetlie, til VG

– Dekningen til NRK har hovedsakelig dreid seg om at en statsråd ikke har fulgt rutinene for å varsle statsministeren om sin reisevirksomhet og brutt sikkerhetsreglementet. Det er innenfor den jobben mediene skal gjøre, sier Tetlie.

Også TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække har tidligere svart på kritikken i et eget innlegg hos TV 2, hvor hun har skrevet at TV 2 aldri har hevdet at Letnes er spion, og at det aldri har vært deres fokus i dekningen av saken.

Per Sandberg i kronikk: Min Iran-ferie endrer ingenting

Det har stormet rundt Sandberg etter at det ble kjent at han brøt flere sikkerhetsrutiner da han og Letnes dro til Iran i juli, uten å varsle Fiskeridepartementet eller Statsministerens kontor på forhånd. Og tidligere denne måneden gikk han av som fiskeriminister og nestleder i Frp.

Statsministeren Erna Solberg har uttalt at Sandberg gikk av etter en helhetsvurdering. Brudd på varslingsrutiner og sikkerhetsretningslinjer var noe av det som inngikk i denne.

Sandberg har tidligere innrømmet at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene da han tok med jobbtelefonen til Iran i sommer.

Han har forklart at det var «gode grunner» til at han ikke informerte Statsministerens kontor (SMK) om turen.

Det er ikke første gang Sandberg angriper pressen. Under Arendalsuka gikk han også kraftig til verks.

– Norsk presse har nærmest henrettet denne kvinnen. Dere har i ukevis forsøkt å finne en tråd som knytter Bahareh til det iranske regimet, sa Sandberg.

– Lite naiv

– Forelskelse er kraftige saker. Har du noen gang oppi i alt dette her tenkt at du muligens er så stormforelsket at du har mistet dømmekraften bitte litt? spør Lindmo.

– Nei. Jeg tror det er noen som har spekulert i det. ... Jeg er lite naiv altså. Jeg er perfeksjonist, jeg kvalitetssikrer alt jeg gjør to og tre ganger, svarer Sandberg.

– Fantastisk dame

Lindmo påpeker at Sandberg er i kampmodus for Bahareh Letnes.

– Hva er det med denne kvinnen som gjør at du har ofret så mye og går i ringen så til de grader for henne?

– Blir det for enkelt for meg å si at det er en fantastisk dame eller? Det er ikke nok det? Jeg tror aldri, i hvert fall ikke så vidt jeg husker, at jeg har møtt så mye motstand i forhold til diskusjoner. Hun er veldig intelligent, hun er smart som bare juling. Hun utfordrer meg på masse politikk også. Og så har hun en drivkraft og en kamp som er felles med den jeg har om rettferdighet.

Sandberg forteller at paret planlegger en ny tur til Iran i oktober.