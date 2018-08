TOPPJOBB: Zelia Johansen Moss jobber som konsernsjef i Adecco i august. Foto: Marthe S. Lien / VG

Zelia (26) har Norges kanskje mest ettertraktede sommerjobb

I hardt konkurranse med 10.999 andre søkere kjempet 26-åringen seg til en månedslønn på 100.000 og konsernsjef-tittel i bemanningsbyrået Adecco.

1. august var første dag i ny jobb, som leder for 6000 ansatte i en måned.

– Jeg meldte meg egentlig på for å se hvordan en bedrift som Adecco gjennomførte en rekrutteringsprosess, forteller Zelia Johansen Moss.

Den blide 26-åringen fra Kristiansand, og bedriftens første konsernsjef fra denne landsdelen, ankom hovedstaden onsdag morgen etter å ha sett frem til å tiltre stillingen i månedsvis.

Med seg i bagasjen har sørlendingen en bachelor i markedsføring og ledelse, og en påbegynt master i innovasjon og ledelse fra Universitetet i Agder.

Unik mulighet

En kald marsdag fikk Moss beskjeden om at august skulle gjøre henne rikere på både erfaringer og penger.

– Man blir selvfølgelig litt overveldet når det er ens eget navn som blir ropt opp. Jeg ble litt paff og veldig glad. Det tok nok to-tre dager før det sank inn og jeg klarte å tenke at «yes, dette her blir kjempegøy og nå har jeg fått en unik mulighet».

Selv om 26-åringen vil få tett oppfølging og også skal følge den «ekte» konsernsjefen Torben Snevre, vil Zelia ha mulighet til å sette sitt preg på avgjørelser som skal tas. Hun skal også lede to møter med konsernledelsen.

– Føler du at du har makt?

– Jeg vil ikke si makt, men at jeg har muligheter til å utrette ting og får lære på en helt annen måte enn det jeg gjør ellers, sier Moss.

Tøff rekrutteringsprosess

Adecco beskriver selv rekrutteringsprosessen til konsernsjefstillingen som en av Norges tøffeste.

– Det er en prosess som går veldig, veldig i dybden for å finne den rette profilen, forteller Bjørn Wiik, kommersiell direktør i Adecco.

– På samme måte som om man skal ansette en administrerende direktør, rådmann, eller konsernsjef da.

Moss mener man lærer mye om seg selv som person i en slik setting.

– For veldig mange unge som er ute og søker jobb, så er treningen man får gjennom de ulike formene for intervju i rekrutteringsprosessen veldig verdifull.

For det er en langvarig prosess, med en rekke trinn, hvor flere og flere faller fra. Til slutt er noen heldige få kommet gjennom nåløyet og sikret sommerjobb på hovedkontoret i Oslo.

Videointervju, dybdeintervjuer, resonneringstest, integritetstest og gruppeoppgaver er blant det som må gjennomføres før det kan kåres én konsernsjef. Ni andre finalister får også tilbud om lønnede internship-stillinger.

– Intensjonen er å gi noe tilbake til vinneren, men også til alle de andre, forteller Wiik.

Ledertalenter i flere fagretninger

I løpet av de åtte årene firmaet har hatt konkurransen er det hovedvekt av studenter fra NTNU i Trondheim og Handelshøgskolen i Bergen som har endt opp i sjefsstolen. Men Adecco forteller at de er opptatt av å ha et bredt spekter av kandidater.

– Vi har hatt både fag som økonomi, entreprenørskap, rettsvitenskap, og i fjor hadde vi også sykepleie blant topp ti. De siste årene har vi ønsket at det skal være mer bredde, sier Wiik.

– Ledertalenter finnes i alle mulige fagrettinger, skyter Moss inn.

Gikk gradene i Dyreparken

I ekte kristiansandstil har 26-åringen gått gradene i Dyreparken, og mener selv hun har høstet verdifulle erfaringer gjennom sine 10 år der.

– Jeg begynte å jobbe veldig tidlig i butikken til faren min. Egentlig før det var jobb. Da jeg var 16 fikk jeg jobb i Dyreparken, og der har jeg gått fra å være en 16-åring med nokså lite erfaring til å bli assistent, leder og områdeleder.

I tillegg har hun erfaring som butikksjef, og med frivillig arbeid.

Selv om den målrettede Moss alltid har vært klar på at hun ønsket å tjene egne penger, har det ikke alltid vært krystallklart hvilken retning hun skulle skolere seg innenfor. Hun valgte derfor å jobbe et par år før hun søkte studieplass.

– Det gjorde at jeg ble litt klokere på hva jeg ville i livet, og det ga meg også mange praktiske knagger å henge ting på da jeg begynte å studere. Jeg kan trekke paralleller til ting jeg har opplevd i arbeidslivet, forteller konsernsjefen.

Etter jobben i Adecco ser hun frem til å gå inn i sitt siste skoleår, og har et håp om at det venter spennende muligheter der ute.

– Jeg har ikke sett for meg noen spesiell bransje eller fagretning, men jeg ønsker å jobbe med mennesker. Gjerne med lederansvar og muligheten til å utrette noe og påvirke samfunnet på en positiv måte.

Oppfordrer til satsing på yngre krefter

Ifølge Wiik har flere av de tidligere sommer-konsernsjefene landet topplederstillinger i ung alder. Selv om ingen av dem jobber i Adecco i dag, har de fått brukt kompetansen de opparbeidet seg gjennom sommerjobben, forteller han.

Moss mener arbeidsplasser der det kun er ansatt ledere som har vært i arbeidslivet lenge kan gjøre at bedriften går glipp av både kompetanse og kunnskap.

– Det ligger mye uoppdaget potensial i yngre mennesker. Det er en tendens at man går gradene i et veldig tregt tempo, og at man ikke kan bli sjef før man er i 40- 50- årene. Men man kan gi unge mennesker ansvar i ung alder og det kan gå utmerket, mener Moss.

– Men man må selvfølgelig jobbe hardt for det, legger hun til.