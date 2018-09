UVANT: Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) vandrer som regel i gangene på Stortinget, men hver sommer er han ute i «sommerjobb» i hjemfylket Rogaland. Foto: Jarle Aasland

Byttet ut dressen med arbeidstøy - oppfordrer flere politikere til å ta sommerjobb

– Jeg har hverken fagbrev eller særlig mye skit under neglene, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) som jobbet på verft og som lærer i sommer. Han mener flere stortingspolitikere oftere burde komme seg ut i arbeidslivet.

Mellom 15.juni og 1.oktober holder Stortinget møtefri. Flere av stortingsrepresentantene bruker tiden på ferie, pleie kontakten med velgere i hjemfylket og å ta igjen gjenstående arbeid.

Noen stortingspolitikere velger derimot å bytte ut stortingsdressen med arbeidstøy i løpet av sommermånedene.

– Som politikere er vi ofte på bedriftsbesøk, men får ofte bare innblikk i solskinnshistoriene, uten å komme inn under huden på folk, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap).

I en undersøkelse VG har gjennomført sier seks av de hundre representantene som har svart at de bruker tid på annet arbeid, utenfor partiet og Stortinget, i løpet av den møtefrie tiden. 56 representanter sier at de deltar i frivillig arbeid.

Tvedt Solberg har hvert år siden han ble valgt inn på Stortinget hatt sommerjobb ulike steder i hjemfylket. I år jobber han to uker på Rosenberg skipsverft i Stavanger, og som assistent på Sommerskolen i Drammen.

– Er det en erkjennelse av kritikken Ap har fått; om å ha mista kontakten med industrien og fagbevegelsen?

– Desto viktigere er det. Jeg tok denne jobben i samarbeid med klubben på bedriften.

Uten fagbrev er det begrenset hva Solberg får lov til å gjøre på verftet, men noe fysisk arbeid har det blitt sammen med de andre arbeiderne.

– Produksjonen gikk nok ned i alle delene jeg jobbet, men muligheten jeg har fått til å snakke med arbeiderne er unik. Enten om diskusjonene har handlet om arbeidsliv, industripolitikk eller bompenger, sier Solberg.

Han oppfordrer flere toppolitikere til å gjøre det samme.

– Vi må vite hvordan NAV jobber

Margret Hagerup (H) og flere medlemmer av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget hospiterer hos NAV denne sommeren.

– De forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og det er viktig at vi har et forhold til hvordan disse pengene brukes. Vi må vite hvor skoen trykker for å ta de riktige avgjørelsene, siner hun.

Det var Nav-sjef Sigrun Vågeng som inviterte flere stortingspolitikere til å jobbe hos de i sommer. Hagerup forteller hun har vært med på det meste en vanlig hverdag på kontoret, med oppfølgingsmøter, jobbsøking, servicesenteret og ta imot «drop in».

– Jeg har hatt mange gode samtaler om hva som skal til for å hjelpe til med å gi arbeid for dem som står utenfor, sier hun.

Hagerup mener stortingspolitikere burde bruke den lange møtefrie perioden slik at det blir en god balanse mellom familie, venner og fritid, og det å skjøtte vervet sitt.

– Jeg synes det er godt å bruke deler av denne tiden til å reise rundt i eget fylke og se på utfordringene rundt omkring, og ikke minst få sett alt det gode arbeidet som gjøres, sier hun.

Prøver seg som journalist og fiskeoppdretter

Sivert Bjørnstad i Frp gikk i mai ut med en åpen «jobbannonse» på sin Facebook-side, noe som har resultert i et omfattende program i sommer.

– Det er en del av jobben min å holde seg oppdatert på næringslivet i fylket jeg er innvalgt fra, det er helt avgjørende for å ta vare på Sør-Trøndelag sine interesser, sier han.

Bjørnstad har allerede jobbet to dager i NRK Trøndelag, skal senere være bingovert på Nea Radio, jobbe på et fiskeoppdrettsanlegg i Ytre Namdal og på hotell i Røros.

– Når man ikke har valgkamp å tenke på får man gjort det man ellers ikke har tid til på Stortinget. For meg som ukependler og er mye i Oslo er det fint å ha tid til å møte velgere hjemme.

– Du leste blant annet trafikkmeldinger på direktesendt radio hos NRK, hvordan var det, og ble det plass til å snike inn noe politikk?

– Det er veldig annerledes enn det jeg pleier å gjøre i mediene, men fikk slengt inn lite politikk, sier han.

Han vil oppfordre flere bedrifter til å invitere politikere inn på arbeidsplassen.

– Å komme i kontakt med en stortingspolitiker er ikke så vanskelig som folk tror. Den kontakten er generelt viktig både for velgere og politikere, sier han.

– Vi er mer ute enn folk tror

Fredric Bjørdal (Ap) tar alltid ubetalt sommerjobb når det ikke er valgår. Han har tidligere hospitert i barnevernet, Nav og i en arbeids- og inkluderingsbedrift.

– Vi er nok mer ute enn det folk tror, men ofte er det korte besøk.

I år arbeider Bjørdal i flere uker på i et advokatfirma på nordvestlandet.

– Det er en spennende bransje, som ofte møter på høringer og har sterke meninger, derfor er det interessant å komme tettere på, sier han.

Bjørdal er snart ferdigutdannet jurist og legger også vekt på at det kommer en tid etter politikken.

– Det er også en fin jobb for at ikke kunnskapen min er helt utdatert når jeg skal ut i arbeidslivet igjen.

Disponerer møtefri periode svært ulikt

Stortingspolitikeren har inntrykk av at stortingspolitikerne har mye program i Stortingets møtefrie periode mellom juni og oktober.

VG har i en undersøkelse spurt stortingsrepresentantene hvordan de prioriterer tiden denne perioden:

100 av 169 representanter har svart, andre påpeker at de har ferie og derfor ikke har anledning å svare.

