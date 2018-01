FORNÆRMET: Politiet mener Kjell Inge Røkke er utsatt for alvorlige trusler. Foto: Frode Hansen / VG

Politiet: Kjell Inge Røkke utsatt for alvorlige trusler

Publisert: 31.01.18 10:27

2018-01-31

Politiet mener det ligger en forhistorie bak at den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen er pågrepet og siktet for trusler mot milliardær Kjell Inge Røkke.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen i Oslo politidistrikt sier til VG at politiet ikke har fullstendig oversikt over saken, men at de angivelige truslene mot finansmannen Kjell Inge Røkke inngår i et helhetsbilde.

– Det kan tyde på at det er en forhistorie som ligger til grunn for at situasjonen mellom partene har eskalert, sier Meeg-Bentzen.

I går ble det kjent at torpedo og pengeinnkrever Jan Erik «Jannik» Iversen er siktet for trusler mot milliardæren.

Etter det VG får opplyst skal Iversen ved ett tilfelle ha ventet på Røkke i garasjeanlegget ved Aker. Der skal torpedoen ha fremsatt angivelige trusler mot finansmannen.

I dag blir Iversen fremstilt for varetektsfengsling, ettersom politiet mener det er skjellig grunn til mistanke – og fordi de mener det foreligger bevisforspillelsesfare.

– Hva er innholdet i de angivelige truslene?

– De er av en karakter som vil kunne medføre fengselsstraff. Ut fra sammenhengen i saken ser vi på truslene, som er fremsatt av en person dømt for vold, som alvorlige. Den videre etterforskningen vil avdekke hvor vi er på skalaen, sier politiadvokaten.

BAKGRUNN: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

Jan Erik «Jannik» Iversen er en kjent pengeinnkrever og torpedo. Han ble i 1989 pågrepet for vold etter å ha reist over til Vestlandet for å kreve inn påstått gjeld som en forretningsmann skal ha hatt til en kjent travkusk. Han ble senere dømt for forholdet.

7. desember 2004 ble Iversen pågrepet for å ha skutt den straffedømte finansakrobaten Christer Tromsdal (48) i beinet. Torpedoen ble senere dømt til fengsel i syv måneder etter en tilståelsesdom.

Tre siste månedene

Iversens forsvarer, Benedict de Vibe, opplyste i går at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– De angivelige truslene skal være fremsatt i løpet av de siste tre månedene, i november og januar, sier forsvareren.

– Etterforskningen vil vise om noen har svin på skogen – og hvem det er, fortsetter de Vibe.

VG publiserte i juni i fjor en rekke ukjente lydopptak av forskjellige private samtaler mellom milliardær og industrileder Kjell Inge Røkke, kunsthandler Per Orveland og den kjente torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen.

Det var Orveland som hadde tatt alle opptakene, gjennom en periode på flere år, fordi han hevdet at Røkke skyldte ham penger.

På opptakene ble det snakket om utpressing, torpedooppdrag, penger, kjøp av overpriset kunst og trusler.

Seks av opptakene var samtaler mellom Orveland og torpedoen. Her hevdet Jan Erik «Jannik» Iversen at han hadde jobbet for Røkke i en årrekke, blant annet i den såkalte «båtsertifikat-saken».

Hør lydopptakene her:

– Kraftig belastning

På lydopptakene fremkommer det informasjon om at torpedoen skal ha truet en advokat på livet.

Etter å ha blitt fremlagt lydbåndene og en rekke spørsmål, svarte Røkkes advokat John Christian Elden følgende i en e-post om koblingen til den kjente torpedoen:

Jannik og hans ektefelle var i omgangskretsen til Røkkes ekskone og Orveland, og Røkke har møtt han i den sammenheng. Røkke har ingen kommentarer for øvrig til forholdet til Jannik, men misliker sterkt å bli forsøkt satt opp gjennom en utpressingsstory der VG brukes som utpressingsmiddel. Det kommer han aldri til å gi etter for.

Røkke og Elden mente at Orveland brukte VG som en ledd i å presse milliardæren for penger. Dette har Orveland selv avvist.

Etter siktelsen ble kjent tirsdag kveld skrev advokat John Christian Elden følgende i en tekstmelding til VG:

– Den situasjon som VG ble advart mot før publisering om at dette kunne medføre en trusselsituasjon, ligger bak dagens arrestasjon. Dette har vært en kraftig belastning for Røkke og hans familie de siste månedene, men det er politiets oppgave å håndtere saken videre.