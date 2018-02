REAGERER: MDG reagerer på at Ingvild Kessel (22) ble utestengt fra Facebook etter at hun navnga hetsere. Foto: Thomas Ekstrom

MDG-politiker navnga hetsere på Facebook - ble utestengt

Publisert: 01.02.18 21:46

INNENRIKS 2018-02-01T20:46:13Z

Miljøpartiet de Grønne reagerer sterkt på at Facebook stengte opplandspolitikeren Ingvild Kessel (MDG) ut, etter at hun kritiserte og delte et innlegg som var lagt ut på Mannegruppa Ottar.

Denne helgen ble det lagt ut et innlegg på den lukkede Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar», hvor flere menn spredte hets mot Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Senere valgte MDG-politiker i Oppland, Ingvild Kessel, å publisere deler av hetsen på sin egen Facebook-profil, med en tekst der hun kritiserte medlemmer av gruppen for hetsen av Berg.

Det førte til at Facebook valgte å stenge Kessel ute av Facebook, noe Gubrandsdølen Dagningen omtalte først.

Masserapporterte Kessel til Facebook

«Det ser ut til at du har publisert noe som ikke følger standardene våre. Vi fjerner innlegg som går til angrep på personer på grunnlag av rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, seksuell legning, kjønn eller funksjonshemning», heter det i en av advarslene Kessel fikk fra Facebok.

– Etter at jeg la ut innlegget på Facebook fikk jeg flere trusler medlemmer av gruppen. Truslene gikk blant annet ut på at de skulle anmelde meg for å ha publisert Facebook-kommentarer med navn. I tillegg truet de med å masserapportere innlegget mitt til Facebook, slik at jeg utestenges.

Og ganske riktig; Kessel ble utestengt i 24 timer.

– En innskrenkning av ytringsfriheten

Det har fått ledelsen i MDG til å reagere på Facebooks respons, som styres av algoritmer. Det vil si at når et visst antall personer rapporterer en profil, så risikerer den aktuelle profilen å bli utestengt fra nettsamfunnet. De har kontaktet Facebook om saken.

– Vi reagerer sterkt på at Facebook ser ut til å ha en mekanisme som gjør at man kan sette noen helt ut av spill fordi de sier fra om grov hets og sjikane. Dette er en innskrenkning av ytringsheten for en av våre politikere, skriver partiet til Facebook.

MDG-talsperson, Rasmus Hansson, sier til VG at de forventer et svar fra Facebook snarest.

– Et ekstremt stort og viktig selskap med et helt spesielt samfunnsansvar må ta denne saken på største alvor. Vi forventer også at Facebook straks setter i gang arbeid som hindrer at slike bakvendte hendelser skjer igjen sier Hansson.

Peter Münster er nordisk kommunikasjonssjef i Facebook. I en e-post til VG skriver han at det å holde nettsamfunnet på Facebook trygt, er det viktigste de gjør:

– Derfor jobber vi hardt for å holde plattformen fri for falske profiler og misbruk. Hver uke rapporterer vårt fellesskap millionvis av innhold til oss som muligens bryter våre retningslinjer. Til tross for våre gode intensjoner er det ikke realistisk at det aldri vil forekomme feil. Vi beklager de eventuelle ulempene dette kan ha forårsaket, og vi jobber stadig med å forbedre oss og prosessene våre. Vi retter opp feilene så fort som mulig, skriver han.

Han understreker at alle kan rapportere om ting de føler ikke hører hjemme på Facebook.

Kessel opplyser at hun ikke kommer til å anmelde truslene hun har fått av enkeltpersoner, men at hun har tillit til at partiet følger den opp på en god måte.

– Det er uakseptabelt at de som prøver å konfrontere all hetsen er de som skal bli straffet for det. Det fører til at hetsingen fortsetter og at de rotter seg sammen og masserapportere det. Facebook bør kjenne sitt samfunnsansvar, sier hun. Partiet opplyser at hetsen som har blitt rettet mot Nguyen Berg har blitt tatt videre til Oslo kommune, som har tatt på seg ansvaret for å anmelde sakene.

Kay Erikssen er administrator i Facebook-gruppen «Mannegruppa Ottar». Han sier til VG at innlegget ble slettet da det begynte å komme ut av kontroll, som han selv omtaler det.

– Det er tydeligvis mange mennesker som har sterke meninger om MDG, og måten noen av de ordlegger seg på, er helt på trynet. Det ble en stygg tråd, og jeg slettet den med en gang jeg så den, sier han.