POLITISK KARRIERE: Svein Ludvigsen har vært en fremtredende Høyre-politiker gjennom en årrekke. Foto: Nils Bjåland

Politiet om Ludvigsen: Inviterte på middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting

INNENRIKS 2018-11-29T13:58:42Z

Politiet mente tidlig i etterforskning at Svein Ludvigsen (72) oppsøkte unge gutter på institusjon uten å ha noen gode grunner til det.

Publisert: 29.11.18 14:58

3. januar i år ble tidligere statsråd og fylkesmann i Troms Svein Ludvigsen pågrepet og siktet for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med unge enslige asylsøkere.

Ludvigsen ble varetektsfengslet i Nord-Troms tingrett dagen etter, men anket avgjørelsen. Hålogaland lagmannsrett, som også varetektsfengslet Ludvigsen, la den gang ned forbud mot offentlig gjengivelse av avgjørelsen.

Nå har Hålogaland lagmannsrett opphevet dette forbudet, etter begjæring fra VG.

Hotellovernatting og badstue

Av lagmannsrettens kjennelse fra 15. januar går det frem hvordan politiet argumenterte for at Ludvigsen skulle holdes i varetekt:

«Siktede skal uten tilsynelatende aktverdig formål, og uten å gå via formelle kanaler, eller ved å varsle verger, ha etablert kontakt med flere mindreårige gutter som har hatt opphold på ulike institusjoner, og hvor han har invitert til middag, badstue, kjøreturer og hotellovernatting», skriver retten i sin oppsummering av påtalemyndighetens merknader.

I januar i år jobbet politiet ut ifra en teori om det kunne finnes flere mulige fornærmede, og det var fremdeles mange vitneavhør og andre etterforskningsskritt som ennå ikke var foretatt.

«I det minste gir modus sammenholdt med dette faktum foranledning til å mistenke forsøk på seksuelle overgrep» oppsummerte lagmannsretten som avviste Ludvigsens anke.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

Uanmeldte besøk

«Dersom formålet skulle være å hjelpe guttene, vil det ha sterk formodning for seg at denne hjelpen i så fall hadde blitt tilbudt innenfor etablerte rutiner og regelverk, og i samarbeid med dem som hadde ansvar og omsorg for guttene», heter det videre.

Det har tidligere vært omtalt at en direktør i Bufetat tok kontakt med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å få avklart Ludvigsens rolle . Direktøren gjorde dette etter at Ludvigsen skulle ha kommet å uanmeldte besøk på flere institusjoner utenfor arbeidstid.

Ifølge avisen iTromsøs opplysninger skulle han også ha krevd å få være alene med beboere.

Nekter straffskyld

Svein Ludvigsen er nå tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann til å skaffe seg seksuell omgang med tre unge enslige asylsøkere. Han er også tiltalt for å ha utnyttet to av de fornærmedes sårbare stilling til samme formål.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha foregått på en rekke ulike steder over en periode på seks år. Da politiet startet etterforskningen undersøkte de forhold så langt tilbake som i år 2000.

Ludvigsen nekter straffskyld etter tiltalen og avviser også at han har hatt noen form for seksuell kontakt med de fornærmede i saken.

– Han har hatt kontakt med alle disse tre, men han har ikke hatt kontakt med dem på den måten som er beskrevet i tiltalen. Han har vært en veldig engasjert mann i mange henseende, både i forhold til flyktningpolitikk og barnevern. Han har vært en mann som har vært veldig engasjert, og på den måten har han også truffet disse personene, har Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen tidligere uttalt til VG.