Sjekk VGs promillekalkulator: Derfor bør du ikke kjøre dagen etter julebordet

INNENRIKS 2018-11-30T11:59:20Z

Julebordsesongen er i gang, og juleferie, selskap og festligheter er i vente for mange. Dagen derpå må du være ekstra forsiktig før du setter deg inn i bilen.

Publisert: 30.11.18 12:59 Oppdatert: 30.11.18 13:35

– Du kan føle deg mer edru enn det du egentlig er, sier professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Jørg Mørland til VG.

Ifølge rusprofessoren forekommer den vanligste feilantagelsen rundt alkoholpromille i fuktige selskap etter at man har «holdt festen gående» en stund:

– Når du drikker i slike selskap vil du ofte kjenne deg mer edru etter hvert som tiden går, selv om promillen er ganske høy, forklarer han.

– Dette må man være obs på

Det finnes matematiske oppskrifter på nettet som forklarer hvordan du kan beregne din egen promille. Oslo universitetssykehus er blant mange som har publisert ut en slik formel på sin hjemmeside.

Ifølge rusforsker Mørland skal man imidlertid være forsiktig med å stole for mye på slike utregninger.

– Problemet er at man i det praktiske liv ikke vet mengden på det man drikker, med mindre man drikker i klare volum. Man vet heller ikke alltid styrken på det man drikker ettersom prosenten kan variere på både vin og øl. Dette må man være obs på, sier Mørland.

NB: VGs promillekalkulator er ikke laget for å fastslå om du kan kjøre bil dagen derpå. Den gir et sannsynlig resultat, men ikke et sikkert resultat på din promille.

Hvor mye av alkoholen du drikker som til slutt havner i blodet, kan nemlig variere. Blodet tar opp mer alkohol hvis du drikker på tom mage enn hvis du er mett.

Og hvor fort alkoholen deretter forbrennes, varierer også fra menneske til menneske. Musklene er kroppens forbrenningsovn, så personer med lite muskler i forhold til kroppsvekt kan forbrenne saktere enn denne kalkulatoren viser.

VGs promillekalkulator er basert på denne artikkelen fra Folkhelseinstituttet. Denne har Mørland sett, og han bekrefter at regnemetoden er oppdatert, og fortsatt gjeldende. I VGs kalkulator har man også gått utifra minsteverdier.

Mørland er også svært tydelig på at man ikke bør kjøre bil om man føler seg fyllesyk – selv om promilletester, som den VG har laget, gir grønt lys.

– En del studier har vist at ulykkesrisikoen også er økt døgnet etter, særlig hvis du har vært på en skikkelig fyllekule. Selv om du har under 0,2 i promille kan du altså likevel være en dårligere sjåfør enn du er ellers, sier han.

Ifølge rusprofessoren er det derfor viktig å bruke minsteverdiene i slike promilleutregninger, for å være på den sikre siden.

– Regner du ut på egenhånd må du heller ikke gå ut ifra at du har et normalt forbrenningsvolum og en normal vannbestand i kroppen, legger han til.

8861 anmeldelser hittil i år

Sjef i Utrykningspolitiet (UP) Runar Karlsen konstaterer at bilkjøring etter fest skjer hele året – også i julebordsesongen.

Han opplyser at ruskjørerne forårsaker omkring 30 prosent av alle dødsfallene i trafikken. Ifølge Karlsen er rus og fart også de faktorene som bidrar mest til ulykkesstatistikken.

– Derfor er vi opptatt av å ha mange nok kontroller til riktige tider på riktige steder, sier han til VG.

I politiets kontrollstatistikk ble det i 2017 registrert kontroll av 1,1 million bilførere i Norge.

Hittil i år er det registrert 8861 anmeldelser av ruspåvirket kjøring, opplyser UP.

– Vi kontrollerer systematisk førere for rus hver dag - både morgen og kveld. Alle skal blåse i alkometer enten det er mistanke eller ikke, sier Karlsen.

Ifølge utrykningssjefen har antallet ruskjørere som blir tatt, firedoblet seg de siste fire årene, og UP er nå mer effektive i innsatsen på rustestingen enn noen gang, takket være høyere mål og nye instrumenter.

UD presiserer at alle tall som de oppgir er samlede tall for all type rus. De kan likevel fastslå at rundt 44 prosent av anmeldelsene i 2017 var alkoholpåvirket kjøring, imens åtte prosent ble anmeldt for å være påvirket av en kombinasjon av alkohol og annen rus.

Kilder: Folkehelseinstituttets artikkel om begrening for alkoholpromille og University of Illinois Department for Phsysics.