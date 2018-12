JAKTER PÅ SVAR: Sør-Vest politidistrikt har sammen med Kripos siden desember 2016 jaktet på Birgitte Tengs' gjerningsmann. Foto: Privat

Birgitte Tengs-drapet: Har brukt millionbeløp på DNA-analyser

INNENRIKS 2018-12-05T08:14:51Z

Politiet venter DNA-svar i løpet av de første månedene i 2019 og har gjennomgått tusenvis av tips. Noen av dem har ført til nye etterforskningsskritt.

Publisert: 05.12.18 09:14 Oppdatert: 05.12.18 10:06

Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Hennes fetter ble dømt, så frikjent. Drapet har siden stått uten gjerningsmann. Over 18 år senere etterforskes saken på ny av Sør-Vest politidistrikt , etter at Kripos’ Cold Case-gruppe mente saken hadde «potensial for oppklaring».

Et av de viktigste prosjektene i den nye etterforskningen er nye DNA-undersøkelser. Store mengder biologisk materiale er sendt til analyse i utlandet.

Neste år

Tidligere har politiet uttalt at de ventet å ha DNA-svar i løpet av høsten 2018. Nå skriver Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding at analysearbeidet i saken er omfattende og tidkrevende, og at de nå regner med å få svar i løpet av «første kvartal 2019».

Tengs-drapet Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995.

To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine.

Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten, men han ble samtidig dømt til å betale Tengs' foreldre oppreisning i en sivil sak, der det gjelder andre beviskrav. Erstatningskravet er senere ettergitt, men dommen står ved lag.

Fetteren har flere ganger forsøkt å få saken gjenopptatt, uten hell.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømte i 2003 den norske staten til å betale erstatning til fetteren fordi erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig.

I fjor ble det skapt ny interesse for saken både gjennom en bokutgivelse og gjennom VGs podkast «Uløst».

Birgitte Tengs-saken ble i januar 2016 den første saken som ble tatt opp av den nye cold case-enheten i Kripos. Kilde: NTB

– Vi vil ikke kommentere analyseresultatene offentlig før vi har gjort grundige

vurderinger og eventuelt nødvendige etterforskningsskritt. Vi forstår at offentligheten er interessert i resultatene, men vi må ta dette i riktig rekkefølge, sier påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt.

Etterforskningen av saken pågår fortsatt, men DNA-resultatene vil være sentrale

for omfanget av det videre arbeidet.

I november fjor kunne VG melde at politiet hadde fått noen DNA-svar , men at de ikke ville gå ut med hvilke svar undersøkelsene hadde gitt. Politiet viste den gang til at de ønsket å beskytte etterforskningen.

Nye etterforskningskritt

Politiet har fått inn godt over 2000 tips i saken, og flere av disse kom i tilknytning til TV2-dokumentaren «Hvem drepte Birgitte». Etter TV-serien har politiet fått rundt 50 tips.

Alle tipsene er behandlet, og noen av disse har ført til etterforskningsskritt.

Det er imidlertid ingen mistenkte i saken, står det i pressemeldingen.

– Det er svært utfordrende å etterforske så mange år etter at drapet fant sted, og vi ser at noen spørsmål trolig vil forbli ubesvart. Motivasjonen for å løse saken er likevel stor, og det er nettopp derfor vi bruker et millionbeløp på DNA-analyser. Håpet er å finne spor som gjør at vi kommer ett skritt nærmere en løsning, sier Berge.

Kandidater

I juni i fjor meldte VG at Sør-Vest politidistrikt sammen med Kripos hadde kalt inn nye vitner i jakten på svar i den uløste drapsgåten.

I november i fjor opplyste politiadvokat Berge at over 60 personer hadde vært inne til vitneavhør.

Politiet har også etterforsket en rekke gjerningsmannskandidater siden i fjor sommer.

Dette kan være personer som er interessante på bakgrunn av konkrete tips eller observasjoner. De kan også være interessante ved at de har en straffehistorikk eller historie som gjør dem ekstra interessante for politiet i jakten på en gjerningsmann.

– Det har vært et sentralt arbeid i etterforskningen. Vi har gjort, og gjør fortsatt undersøkelser opp mot ulike kandidater, sa Berge til VG i november i fjor.

– Det er gjort et betydelig antall undersøkelser opp mot et betydelig antall personer, la han til.