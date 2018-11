UNDER VANN: Nå ligger nesten hele skipet under vann. Foto: Kystverket

Flere vaiere har røket, «Helge Ingstad» nesten helt under vann

Kystverket fikk i dag tidlig beskjed om at flere av vaierne som holder fregatten på plass har røket i natt. Fregatten har gått lenger under vann – og lenger ut.

Fregatten har ligget sikret til land med ni kraftige vaiere, etter kollisjonen med et oljeskip sist torsdag.

– Vi fikk varsel i morges klokken 06.17 om at den ligger dypere i vannet og at det er flere vaiere som har røket, så den har sunket ned og lenger ut, sier kommunikasjonsrådgiver Pål Are Lilleheim i Kystverket til VG.

Så mye av skipet var over vann i går ettermiddag, før vaierne røk.:

De har samlet opp tretten kubikkmeter med diesel som har lekket ut av fregatten.

– Så vidt jeg oppfatter er det radartårnet og deler av hekken som ligger over vann, sier Lilleheim.

Forsvaret opplyser om at skal ha en presseorientering klokken 11.00 på Haakonsvern.

– Der vi gir status på operasjonen, samt en orientering om at Sjøforsvaret iverksetter en intern undersøkelse av hendelsen, sier presse og informasjonsoffiser for Sjøforsvaret, kapteinløytnant Thomas Gjesdal til VG.

– Er skipet i ferd med å synke?

– Som sagt, vi vil invitere til en presseorientering klokken 11.00, der vi vil gi informasjon, svarer Gjesdal.