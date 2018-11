KART: TOM BYERMOEN. Kartgrunnlag: Google. Foto: IKKE SJEKKET: Dette kan ha vært ruten gjerningspersonene brukte til og fra kårboligen på Orderud, medgir politiet i dag. Men ruten ble aldri undersøkt.

Dette kan være gjerningspersonenes ukjente fluktrute

INNENRIKS 2018-11-14T17:01:26Z

En observasjon av en bil og en person drapsnatten, ble aldri undersøkt skikkelig av Orderud-etterforskerne. Tabbe av politiet, mener ekspert.

– Jeg er ikke kjent med at noen fra politiet har gått denne ruten før, sier den pensjonerte politimannen Tore Kampen.

Ruten han snakker om er en sti gjennom skogen mellom Orderud gård og et boligfelt noen hundre meter unna. I forbindelse med TV-serien «Gåten Orderud» ville Kampen og VGs krimekspert Øystein Milli sjekke om dette var en aktuell fluktrute. For om den var det, ville et tips politiet valgte å legge til side i etterforskningen bli betydelig mer interessant.

De to går fra boligfeltet. Det er 500 meter i luftlinje, men lenger når man går. Når de kommer ut av skogen og oppdager at stien ender bare noen meter unna innkjøringen til kårboligen, blir de først forbløffet. Med denne fluktruten ville ikke gjerningspersonene trenge å være synlige for tilfeldig forbipasserende mer enn noen sekunder.

Milli spør politimannen om det kan finnes noen bedre fluktrute enn dette?

– Nei, svarte Kampen.

Plutselig virker tipset til mannen som bodde i dette boligfeltet langt mer interessant.

Så kvinne ved mystisk bil

Natt til 22. mai 1999 ble en mann vekket av katten sin. «Anton» hoppet opp på sofaen der 67-åringen sov. Katten tok ikke hensyn til at klokken knapt var 04.00. Det var gråvær, så mannen bestemte seg for å vente litt med å slippe den ut.

Før han gled tilbake i døsen, registrerte han to dunk like utenfor vinduet. To bildører som smalt igjen, tenkte han. Et par timer senere var «Anton» tilbake på sofaen, og mannen ga etter. Han åpnet døren til terrassen og slapp ut katten. Samtidig så han en bil som sto parkert på den andre siden av veien. Den var grå, ganske liten og med butt bakdel. Kanskje en Honda. Han hadde aldri sett den før.

Parkeringen fikk ham til å stusse. Veldig nær krysset, og med fronten tett opp i en lyktestolpe. Kunne den være stjålet?

Han satte på kaffe. Bortsett fra radioen som sto på i bakgrunnen, var det stille. Samboeren sov fortsatt. Ute var det ingen folk å se så tidlig en lørdag morgen. Klokken passerte seks, og det hadde lysnet. Skulle han notere bilnummeret i fall den faktisk var stjålet?

Så langt kom han ikke. En ung kvinne dukket opp og gikk mot bilen. Middels høy og med lyst, halvlangt hår. Hun satte seg inn og rygget ut på veien. Like utenfor stuevinduet stoppet hun et par sekunder. Kvinnen rettet på håret før hun satte bilen i gir og forsvant.

Burde vært ettergått

Mannen fortalte dette til politiet da de banket på døren hans dagen etter at de drepte var funnet pinsen 1999. En politimann søkte på noen av registreringsnumrene som virket sannsynlige ut fra det vitnet husket. Han fikk ingen treff, og la bort tipset en stund.

Fem måneder senere ringte mannen tilbake til politiet. Han hadde sett et bilde av Kristin Kirkemo i VG, og lurte på om politiet ville høre mer om observasjonen hans. Nå ble han avhørt to ganger, og han fortalte om flere detaljer.

Tidspunktet for observasjonen ble justert litt, og passet nå med det rettsmedisinerne anså som det mest sannsynlige drapstidspunktet.

Det var imidlertid flere ting som ikke stemte med at det kunne være Kirkemo. I avhøret sier mannen at hårsveisen var ulik. Anslagene på kvinnens høyde stemte heller ikke med Kirkemo. Hun for sin del avviser at det kan ha vært henne og sier hun har alibi for drapsnatten.

For politiet er det derfor fortsatt et like stort mysterium hvem som var i kårboligen på drapsnatten, og det er dermed også helt åpent hvem vitnet så. Politiet gikk aldri opp den mulige fluktruten for å lete etter spor, og sendte ikke ut etterlysning etter hverken kvinnen eller bilen.

– Det er alltid slik at man kan se i ettertid at man burde lagt mer vekt på noe i etterforskningen. Man burde kanskje gått dette nærmere etter i sømmene, sier Kampen i dag, etter å ha sett tipset i sammenheng med den mulige fluktruten.

Kanskje noen husker

Kampen, som satt i etterforskningsledelsen da Orderud-saken ble etterforsket, mener det er fullt mulig at dette kan ha vært fluktruten. Han tror gjerningspersonen i så fall må ha gjort visse undersøkelser for å kjenne stien mellom boligfeltet og gården.

Han tror at dersom politiet i 1999 hadde visst det de nå vet, kunne for eksempel en etterlysning vært aktuelt.

– Men heller ikke i dag kan vi se bort fra at noen kan melde seg og huske noe rundt dette, enten for å bekrefte eller avkrefte, sier Kampen.

– Tabbe av politiet

VGs krimekspert Øystein Milli har jobbet med Orderud-saken i årevis, og mener det kan ha kostet politiet dyrt at de ikke etterlyste den lyshårede kvinnen og bilen i 1999.

– Det var ikke veldig mange potente observasjoner av personer i Sørumsand på drapstidspunktet. Jeg finner ingen naturlig forklaring på hvorfor noen skulle parkere, forsvinne i to til to og en halv time midt på natten, for så å komme tilbake igjen, sier Milli.

Han mener undersøkelsene som ble gjort av registreringsnummeret langt fra var nok. For selv om vitnet skulle ha klart den vanskelige øvelsen å huske eksakt rett registreringsnummer, så er det alltid en mulighet for at gjerningspersonen av et planlagt trippeldrap har brukt falske skilt.

– Jeg ser det som en tabbe av politiet. Man burde gått mer offensivt til verks på denne bilen, sier Milli.