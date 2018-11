MÅ BETALE BOT: For hver oppringning telefonselgere har gjort til Telenors mobilabonnenter, må telefonselskapet nå betale 30.000 kroner i bot. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Telenor får bot for ulovlig telefonsalg

INNENRIKS 2018-11-29T11:13:00Z

Telenor må betale 30.000 kroner i mulkt for hver eneste oppringning til telefonabonnenter som har reservert seg mot telefonsalg.

Publisert: 29.11.18 12:00 Oppdatert: 29.11.18 12:19

Forbrukertilsynet har fått mange klager på telefonselgere fra Telenor . Spesielt gjelder dette telefonselgere som ringer opp kunder som har bredbåndstjeneste fra Telenor for å tilby dem mobilabonnement.

Telenor mener at de har lov til å ringe kunder som har reservert seg fordi disse kundene allerede har bredbåndsavtale med Telenor Norge og det dermed er å regne som «tilsvarende tjenester.»

Dette er Forbrukertilsynet uenig i, og krever at Telenor slutter med denne praksisen. Hvis ikke må de betale tvangsmulkt på 30.000 kroner for hver eneste oppringning som tilsynet mener er ulovlig. Dette gjelder fra det tidspunktet vedtaket blir gjort.

Haugseth peker på at telefonsalg av mange blir betraktet som svært påtrengende og at det er viktig at næringsdrivende respekterer at forbrukeren har reservert seg.

Forbrukertilsynet skriver i varselet at klagene på Telenor også viser at selskapet har for dårlige rutiner for å kontrollere at forbrukere som reserverer seg direkte hos selskapet blir slettet fra ringelistene.

Telenor har frist til 14. desember med å gi sine kommentarer til varselet.

– Vi har mottatt brevet med varsel om vedtak. Vi ser alvorlig på saken. Nå går vi grundig igjennom Forbrukertilsynets brev, og vil komme med våre kommentarer innen den satte fristen, sier kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor Norge til NTB.