EN SMULE FORTUMLET: Etter mange timer i møkkakjelleren kunne denne kvigen på 12–13 måneder endelig komme opp til overflaten igjen, etter iherdig innsats fra brannvesenet. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Kviger falt ned i møkkakjeller – tok fire timer å få dem opp

Natt til lørdag var to kviger uheldige og ramlet ned i møkkakjelleren på gården Ullern Østre på Kløfta. Det ble en utfordrende jobb for brannvesenet å redde dem.

– Vi hadde flyttet noen dyr og ommøblert litt på fredag, og i etterkant har det nok blitt noen tumulter i flokken, sier bonde på gården, Trygve Stanger til VG.

Han forteller at en av kvigene satt fast benet i en rist som går ned til møkkakjelleren og på en eller annen måte har fått revet den opp.

– Med det resultat at to kviger på 12–13 måneder falt nedi der, sier bonden.

Krevende redningsoperasjon

Sønnen på gården oppdaget hendelsen da han skulle ut og se etter dyra lørdag.

– Det var ingen umiddelbar fare for at de skulle drukne, for nivået var såpass lavt, så de hadde hodet over møkka. Det som var et problem var hvordan vi skulle få dem opp, forteller Stanger.

STOR OPERASJON: Det ble en krevende jobb å få de to forulykkede opp fra møkkakjelleren på Kløfta.

Da brannvesenet fikk meldingen rykket både mannskaper fra Øvre- og Nedre Romerike brann- og redningsetat til gården. Lørenskog sendte også bistand i form av løfteutstyr.

– Øvre var først på stedet og krabbet ned til dyra med overflatedrakter. Vi har spesialkompetanse på dyreredning, og begynte å gjøre dyrene klare til å kunne løftes opp, sier Morten Helgesen, utrykningsleder i Nedre Romerike brann- og redningsetat, til VG.

Innsauset i kumøkk

Han forteller at det var både mørkt og trangt, og at arbeidet derfor ble krevende.

– Det var veldig dårlig plass, og man må jo tenke på egen sikkerhet også. Luften nede i en møkkakjeller kan være full av gass, så vi måtte også foreta gassmålinger, forklarer han.

I SIKKERHET: Etter en lunken dusj var kvigene kvitt møkka og kunne roe seg ned på en tørr bås. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Det tok rundt fire timer fra brannvesenet fikk melding om hendelsen til kvigene var reddet opp.

– De var helt innsauset i kumøkk, så det så helt grusomt ut, men med en vask så ble de gode som nye, sier bonden.

De uheldige ble spylt med lunkent vann, og fikk komme inn på en tørr binge.

– De er helt friske og raske, forsikrer Stanger.

På brannstasjonen var de også lettet over at alt hadde gått bra med de to firbeinte.

– Det luktet fjøs på brannstasjonen i dag også, men det spiller ingen rolle. Man gjør det man kan for å redde kuene. Det er jo både liv og verdier det er snakk om. Da gjør det ikke noe om det lukter litt, så lenge dyrene har det bra, sier Helgesen.