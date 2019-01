Brann i Akershus - advarer mot eksplosjonsfare

Det brenner i en container med brannfarlige flasker på Kråkstad i Ski kommune.

Publisert: 23.01.19 15:34 Oppdatert: 23.01.19 15:50

Politiet ber beboere i området holde seg inne og vekk fra vinduer. Sikkerhetsavstand er på 300 meter, og rektor ved Kråkstad barneskole har fått beskjed om å holde elevene inne, melder politiet.

– Det skal være oksygen og acetylen i disse flaskene og det er derfor en eksplosjonsfare, sier operasjonsleder Tom Sandberg til VG ved 15-tiden.

Like etter melder politiet at de er på stedet, og at det fortsatt brenner. Ved 15.30-tiden har politiet bedt beboere nord for Elveveien 33 om å evakuere seg selv raskt til Kråkstad barneskole. Fylkesvei 28 er stengt i begge retninger som følge av brannen. Politiet har ikke oversikt over hvor mange som evakueres.

VG får tak i politiet igjen like etter 1535.

– Det har ikke eksplodert ennå, vi krysser fingrene for at det skal brenne ut. Det brenner fortsatt og situasjonen er uavklart. Brannvesenet går ikke inn, enten må det brenne ut eller så må vi punktere flaskene ved å skyte på dem.