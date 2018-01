Frps parlamentariske nestleder trekker seg midlertidig fra alle tillitsverv etter at det ble oppdaget at han hadde sendt hardporno til unge partifeller. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

NRK: Frp-nestleder sendte hardporno til 14-åring

Publisert: 10.01.18 16:15

INNENRIKS 2018-01-10T15:15:14Z

Frps parlamentariske nestleder Ulf Leirstein sendte pornografiske bilder til unge partifeller i FpU Østfold fra sin epostkonto på Stortinget. Nå stiller Leirstein sine tillitsverv i bero.

Det var NRK som først omtalte saken.

I en epost NRK har fått tak i er det vedlagt 44 hardpornografiske bilder. En annen inneholder 11 bilder.

Mottakerne av epostene skal være unge gutter i Fpu Østfold. En av guttene var 14 år gammel da epostene ble sendt, i 2012.

Alle epostene med pornografisk innhold skal være sendt fra Ulf Leirsteins epostkonto på Stortinget.

Erkjenner at han gikk over streken

Leirstein har skrevet en uttalelse til NRK der han beklager hendelsen.

– NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt, som da var 14 år gammel, forteller om blant annet eposter og tekstmeldinger fra meg med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som fremkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken, og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av. Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for at jeg har vist dårlig dømmekraft. Jeg tar nå en timeout og stiller mine tillitsverv i bero, skriver Leirstein i en epost til NRK.

Føyde seg i et mønster

Gutten som mottok bildene som 14-åring uttaler til NRK at epostene føyde seg inn i et mønster av uønsket seksuell oppmerksomhet fra Leirstein.

– Jeg følte et ekstremt ubehag rundt dette, men jeg turte ikke gå videre med det. Ulf hadde en slik posisjon som stortingsrepresentant, som førstemann på listen og i justiskomiteen, at han var Gud og urørlig for oss, sier han til NRK.

Ulf Leirstein har vært stortingsrepresentant fra Østfold siden 2005, og har vært parlamentarisk 2. nestleder i Frps stortingsgruppe siden 2015. Han sitter også i justiskomiteen. De sistnevnte vervene tar Leirstein nå foreløpig pause fra.

Nytt for partiledelsen

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi sier til NTB at opplysningene om Leirsteins eposter er nye for de.

– Informasjonen om saken er veldig fersk for oss. Vi fikk vite om det i går, via NRK, sier Limi til NTB.

Han mener at Leirsteins avgjørelse om å ta timeout fra sine verv er en klok avgjørelse.

– Dette er en gammel sak tilbake i 2012. Det er ikke en varslersak, men det er en anonym kilde som gir denne informasjonen. Det beste hadde vært å få kontakt med vedkommende direkte for å få litt flere detaljer, sier Limi.

Tidligere nestformann i Østfold Fpu, Ine Guvåg Hoseth, sier hun ikke er kjent med saken.

– Vi fikk ikke inn noen bekymringsmeldinger da jeg var nestformann, og heller ingen varsler om seksuell trakassering, sier Hoseth til VG.

Hoseth gikk av som nestformann i Østfold Fpu i desember 2017.

Hverken Fpu-formann Bjørn-Kristian Svendsrud eller ungdomspartiets generalsekretær Tonje Lavik har besvart VGs henvendelser onsdag ettermiddag.

Overvåker ikke epostene

Avdelingssjef i Stortingets IKT-avdeling, Rebekka Gundhus, sier til VG at Stortingets administrasjon ikke overvåker innholdet på representantenes eposter.

– Det henger sammen med at de ikke er ansatt hos Stortingets administrasjon, men er tillitsvalgte. Vi forutsetter at de forholder seg til de lover og retningslinjer som gjelder, skriver Gundhus i en epost.

Ifølge Gundhus gjelder de samme retningslinjene for folkevalgte, administrasjon og partisekretariatene. Blant annet står det at «Bruk av internett må skje på en ansvarsfull måte, slik at Stortingets omdømme ikke blir skadelidende».

– Brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for tilgangsrettigheter til Stortingets IT-systemer, skriver hun videre.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!