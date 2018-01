Dårlig luftkvalitet i Oslo, sett fra Nesodden. Bildet er tatt i 2016. Foto: Terje Bringedal, VG

Faktisk: Luftmålingene viser at luften i Oslo blir stadig bedre år for år

Publisert: 29.01.18 16:24

Det er faktisk helt riktig at luftmålingene viser at Oslo-lufta blir bedre år for år