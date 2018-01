Politiet om Janne-saken: Har ikke klart å lukke noen dører

Publisert: 11.01.18 20:31

BRUMUNDDAL (VG) Tross et omfattende etterforskningsarbeid, har politiet fremdeles ikke klart å utelukke noen teorier om hva som har hendt den savnede tobarnsmoren Janne Jemtland (36).

– Vi har flere teorier knyttet til hva som har skjedd med Janne, og vi har flere teorier om hvordan hun har kommet seg til sentrum av Brumunddal, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden til VG.

Politiet holder kortene tett til brystet i etterforskningen av forsvinningen av Janne Jemtland (36). De opplyser at de fremdeles holder alle muligheter åpne om hva som har skjedd tobarnsmoren.

Utelukker ingenting

– Har politiet en hovedteori i saken?

– Det jeg vil si, er at politiet har flere teorier. Vi har ikke klart å lukke noen dører per nå.

– Er det ingenting som kan utelukkes ennå?

– Nei, slik vi anser det, så er det ikke det.

– Har dere foretatt undersøkelser av kjøretøy i denne saken?

– Jeg vil ikke gå i detaljer på de nærmere undersøkelsene av gårder, bopeler, biler og alle andre undersøkelser vi gjør, sier politiadvokaten.

VGs krimekspert Øystein Milli mener det er sannsynlig at et kjøretøy er involvert i Janne Jemtlands forsvinning. Hør forklaringen her:

Han utdyper at politiet har gjort undersøkelser av gårder og andre bygninger i nærheten av områdene hvor de to blodfunnene er gjort, og at de har fått kontroll over kjøretøy i Brumunddal sentrum.

Mangler oversikt i Brumunddal sentrum

Politiet mangler likevel en fullstendig oversikt over Jannes og andre menneskers bevegelser i Brumunddal sentrum den aktuelle natten, og konsentrerer derfor nå etterforskningen spesielt rettet mot dette området.

– På et eller annet vis har Janne kommet seg ned til sentrum. Vi jobber fremdeles med å få kontroll på bevegelser og mennesker som har oppholdt seg i sentrum, sier han.

Dette området er spesielt viktig for å kunne gi et svar på hvor Janne er, blant annet på grunn av blodfunnene og fordi mobilen hennes slo inn på basestasjonen i sentrum 05.50 den natten.

Han medgir at de fremdeles trenger hjelp fra publikum for å kunne kartlegge både Jannes og ytterligere bevegelser i dette området.

Fortsatt massiv etterforskning

– Vi har kontroll på Jannes bevegelser frem til klokken 02 natt til fredag, og så ønsker vi bistand fra publikum om å kartlegge henne videre derfra, sier han.

Den siste observasjon av 36-åringen var ved hennes hjem i Brennlia. Politiet har siden nyttårsaften jaktet svar på hva som har hendt den 36 år gamle tobarnsmoren.

Politiadvokat Eynden ønsker overhodet ikke å gå inn på hva som gjør at politiet er sikre på hennes bevegelser frem til dette tidspunktet.

– Hvor mye nærmere er dere et svar?

– Det jobbes med stort trykk, vi har kontinuerlig bistand fra Kripos og det er ingenting som tilsier at dette vil svekkes snarlig. Vi jobber fortsatt hardt med å kunne gi svar på det alle lurer på: Hvor er Janne og hva har skjedd med henne?

