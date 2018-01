Marsjerer for kvinners rettigheter

Publisert: 21.01.18 13:58

INNENRIKS 2018-01-21T12:58:08Z

#metoo har skapt sterke reaksjoner hos det norske folk. En stor folkemengde forteller hvordan de vil ha det fremover.

En stor folkemengde møtte søndag opp på Youngstorget i Oslo for å marsjere for kvinners rettigheter.

Arrangørene bak marsjen er Women’s March Norway og #metoo.

Marsjen gikk fra Youngstorget til Stortinget og det ble holdt flere taler fra en rekke personer, blant annet Brit-Agnes Sværi fra Women's March Norway, skuespiller Iselin Shumba, biskop i Oslo Kari Veiteberg og John Peder Egenæs, Generalsekretær i Amnesty International Norge.

Komiker og forfatter Sigrid Bonde Tusvik sa til NTB i forkant av marsjen at hun er stolt av å tilhøre et kor som tør å si fra. Hun åpnet med å fortelle en historie om en mannlig kollega som hun sier la penisen på låret hennes.

– Nå er det tid for å bli hørt og trodd, sa Tusvik og siterte Oprah Winfreys «time's up», ifølge NTB.

– Viktig å stille opp

Flere hadde møtt opp for å vise sin støtte under søndagens marsj. Blant dem var venninnene Thea Tveter Lysvik (24) og Hanna Bjørhus Askhaven (24).

– Jeg er her fordi jeg er dritt lei av at gutter og menn føler at de kan gjøre hva de vil fordi jeg går kledd som jeg gjør. At vi lever i 2018 og at dette fortsatt er så viktig, viser at det er behov for slike demonstrasjoner. Bestemoren min har vært med på kvinnekampen i alle år. Nå føler jeg at jeg gjør det samme, sier Thea Tveter Lysvik (24).

– Jeg er med i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og vi har stort fokus på #metoo. Jeg har inntrykk av at mange kvinner har opplevd seksuell trakassering, men at de ikke har vært klar over dette, fordi det er så normalt i samfunnet, sier hun.

Venninnen, Hanna Bjørhus Askhaven (24) mener at det er viktig å stille opp på slike arrangementer og vise sin støtte.

– Jeg tror alle kvinner er berørt av #metoo på en eller annen måte. Jeg tror #metoo har skapt et viktig skille i samfunnet vårt, sier Bjørhus Askhaven.

– Trist

Også venninnene Leah Caroline Gamst (24 år) og Victoria Abma (26) deltok på marsjen.

– #Metoo er viktig fordi det er mange som er rammet. Det er viktig med slike demonstrasjoner for å vise støtte. Jeg har selv opplevd å få seksuelle kommentarer slengt etter meg på gaten uten at jeg har ønsket dette, sier Leah Caroline Gamst (24 år).

Victoria Abma mener det er trist at unge jenter er redd for å si ifra fordi de er redd for konsekvensene.

– Maktforholdet mellom eldre menn og yngre kvinner er veldig vanskelig, sier Abma.

– Seksuell trakassering et stort problem

Vennene Mathilde Bakken (21), Amalie Tandberg (24) Kirvil Næss (19) og Lukas Rønning Skoe (24) bar alle plakater med budskap som var viktige for dem personlig.

På Skoes plakat stod det #stilleføropptak, som er et opprop flere hundre skuespillere skrev under i forbindelse med #metoo-kampanjen.

– Jeg er utdannet skuespiller, og opplever at seksuell trakassering er et stort problem i bransjen. Jeg har mange kvinnelige kolleger som har opplevd dette, fra menn i maktposisjoner, sier Skoe.

Tandbergs budskap er at sex alltid skal skje frivillig.

– Samtykke til sex er utrolig viktig i alle situasjoner, også når man er i et kjæresteforhold. Man skal aldri bli presset til å gjøre noe man ikke vil eller er komfortabel med, uansett situasjon, sier hun.

Kirvil Næss bar plakaten «Women of the world united», og Bakken «Fight like a girl».

– Det historiske i kvinnekampen er viktig for meg. Seksuell trakassering er et globalt problem. Mange sier vi har kommet så langt i å sikre kvinners rettigheter, men på mange måter har vi likevel ikke det, sier Næss.

– Vi kvinner blir ofte omtalt som det svake kjønn. Det er vi ikke, vi er sterke, sier Bakken.

– Kvinner går med hodet hevet

Malin Samuelsen (30) er på demonstrasjonen sammen med Sadie Christensen (21) og Jackson Vermeule (22), som er på besøk fra Colorado.

– For meg betyr metoo at vi aldri må tie stille om trakassering. At vi må kunne snakke åpent om det i samfunnet vårt. For meg handler ikke det bare om seksuell trakassering, men om trakassering generelt. Vi kvinner blir altfor ofte snakket ned av menn, spesielt på arbeidsplassene, sier Samuelsen.

Sadie Christensen (21) mener #metoo har gitt kvinner over hele verden en stemme. Hun forteller at metoo-kampanjen, som startet i USA, har hatt stor betydning i hjemlandet.

– Jeg ser stor forskjell i hjembyen min. Kvinner går med hodet mer hevet. Søstrene mine har blitt mye tøffere i å tørre å si meningene sine. Det betyr utrolig mye.

Jackson Vermeule (22) tror metoo også har hatt mye å si for menn.

– Kampanjen har skapt en bevissthet blant menn, og satt fokus på hva som er akseptabelt og ikke.

Internasjonal protestmarsj

Over hele USA samlet flere millioner seg lørdag i massedemonstrasjoner for kvinners rettigheter – og mot USAs president Donald Trump.

Women’s March, en internasjonal protestmarsj, ble første gang arrangert 21. januar 2017. I utgangspunktet som en demonstrasjon umiddelbart etter Donald Trumps innsettelse som landets nye president.

Trumps uttalelse «Grab them by the pussy», mobiliserte hundretusenvis av kvinner i storbyene i USA.

Aksjonen spredte seg også raskt over store deler av verden og flere millioner kvinner deltok i protestmarsjene. I fjor deltok 2000 i kvinnemarsjen .

Marsjens talskvinne Brit Agnes Sværi minnet om at det er et år siden den første marsjen – som hadde sitt utspring i retorikken fra presidentvalgkampen i USA og det mye omtalte «grab'em by the pussy»-sitatet fra Donald Trump.

– I løpet av 2017 har vi hørt at det ikke bare er presidenter som forsyner seg av kvinner uten deres samtykke. Og til menn vil jeg si – hva om dette hadde handlet om din datter? De aller fleste menn er respektfulle og ordentlige folk, men dere kan ikke lenger være stille, lød oppfordringen.