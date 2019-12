ETTERFORSKNING: Krimteknikere undersøkte funnstedet sent mandag kveld. Foto: Ola Haram, VG

Innhenter overvåkningsmateriale i jakten på svar etter Hokksund-dødsfallet

Politiet jobber ut fra en teori om at mannen som ble funnet død på gaten lille julaften ikke var et tilfeldig offer. Foreløpig er ingen pågrepet.

Oppdatert nå nettopp

Mandag kveld ble en mann i 70-årene funnet med skader på gaten i Hokksund i Buskerud.

Etter å ha blitt behandlet på stedet av ambulanse, ble han erklært død rundt 45 minutter senere.

Politiet var raskt ute med å opplyse at de etterforsker saken som et mulig drap, grunnet forhold på funnstedet.

Tirsdag kveld forteller politiadvokat Per Morten Sending til VG at politiet arbeider ut fra en teori om at mannen ikke var et tilfeldig offer.

Han ønsker ikke å kommentere hvorfor, eller hva slags skader mannen ble funnet med, men sier det ikke er særlig aktuelt at det kan ha vært en påkjørsel.

Har hentet inn overvåkningsmateriale

Tirsdag har politiet avhørt vitner som kan ha sett noe i forbindelse med funnet av den døde mannen.

– Jeg har ikke oversikt over eksakt hvor mange vitner, sier Sending.

Politiet gikk mandag ut for å be publikum som har kjørt forbi i området rundt det aktuelle tidsrommet mandag kveld om å melde seg. De var særlig interessert i bilister med dashboard-kamera.

Tirsdag kveld sier Sending at de foreløpig ikke har blitt kontaktet av vitner med opptak fra dashboard-kameraer.

– Men vi har innhentet mye overvåkningsmateriale, og det vil selvfølgelig bli en del av etterforskningen, sier Sending.

AVSPERRING: Politiet sperret av området rundt funnstedet ved Loe Bruk mandag kveld. Foto: Ola Haram, VG

Hentet pakke

Ifølge politiet hadde mannen vært ute og gått tur med hunden, og var trolig innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

Han ble funnet i 19.30-tiden samme kveld i nærheten av en vei.

Sending sier til VG at mannen hentet pakken, men han er usikker på om han hadde den da han ble funnet skadet.

– Vi har i alle fall ikke noe grunnlag for å mene at han har blitt ranet, sier han.

Blir obdusert

Tirsdag ble den foreløpige obduksjonsrapporten klar.

Sending sier at han ikke kan si noe nytt etter denne, da de ikke har pågrepet noen enda.

Ifølge Drammens Tidende har den omkomne mannen familie, og politiet har ingen informasjon om at han tilhører noe spesielt miljø. Sending understreker likevel at Hokksund er et trygt sted.

– Folk i lokalområdet trenger ikke å være bekymret, sier han til VG.

Så en mørkkledd mann på broen

Mandag kveld møtte VG Lasse Olsen, som tror han så den omkomne mannen tidligere på kvelden.

– Jeg kjørte over broen rundt klokken 19.20, og da så jeg en eldre mann med hund på vei over broen. Cirka ti meter unna ham så jeg en annen mann, som var mørkkledd, og som sto i ro på broen, sier han.

Et annet vitne forteller at han også så en mørkkledd mann på broen rundt ti minutter tidligere.

Et tredje vitne forteller at hun hørte smell rundt den aktuelle tidsperioden.

Sending ønsker ikke å kommentere de angivelige smellene.

Publisert: 24.12.19 kl. 15:57 Oppdatert: 24.12.19 kl. 21:02

Mer om

Flere artikler