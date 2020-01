Vindvarselet fra Yr.no torsdag morgen. Foto: Yr.no

Oransje farevarsel for vind i Nord-Norge

Vindkast på 35–40 m/s i Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark, melder yr.no. Gult farevarsel for Finnmarksvidda.

Klokken 13 torsdag oppgraderte Yr farevarselet fra gult til oransje.

– Nå blåser det opptil 30 meter per sekund i vindkastene. På grunn av dette er det under vurdering om farevarselet fra i morges skal oppgraderes til oransje, sa meteorolog Marit Berger fra Meteorologisk institutt tidligere torsdag morgen.

Klokken 11 torsdag kom yr.no offisielt med gult farevarsel om kraftig vind i Troms og Vest-Finnmark.

Ina Ynnesdal hos StormGeo rapporterer lignende prognoser.

– Det er allerede liten til full storm i Sør-Troms, men dette kan øke til sterk storm utover dagen. Forhåpentligvis vil de stengte veiene åpnes på fredag, dersom det løyer til den tid, sier meteorologen.

Politiet i Nordland melder om at Hadselbrua ved Stokmarknes i Lofoten er stengt på grunn av sterk vind.

Været kjennes også i Andenes, hvor takplater allerede har blåst av et bygg.

Onsdag meldte Yrs meteorologer om gult farevarsel for høy vannstand i Troms og Finnmark torsdag.

– Vannstanden estimeres å gå 60–75 centimeter over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. I tillegg blir det høye bølger. Vannstanden er ventet å være på det høyeste torsdag ettermiddag, skriver meteorologene.

Storm og snøvær gir snøfokk mange steder i Sør-Norge. Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal er stengt inntil videre, men forventet å åpne klokken 14.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det for øyeblikket kolonnekjøring.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland, riksvei 15 over Strynefjellet, riksvei 13 over Vikafjellet har alle åpnet igjen etter å ha vært stengt tidligere i dag.

På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet var det torsdag morgen kolonnekjøring, men Vegtrafikksentralen Sør melder like etter klokken 08.00 torsdag at strekningen er åpen for fri ferdsel.

Bilde fra Hestavollen på Rv 13 på Vikafjellet onsdag. Veien er torsdag fortsatt stengt på grunn av uvær. Foto: Webkamera Statens vegvesen / NTB scanpix

Europavei 16 over Filefjell og europavei 134 over Haukelifjell er åpne.

Statens vegvesen opplyser på sine nettsider at Europavei 6 over Saltfjellet er stengt inntil videre på grunn av uvær.

Det samme gjelder for Europavei 10 ved Bjørnfjell i Troms og Finnmark.

Utover ettermiddagen og kvelden vil det derimot løye i fjellet, sier Berger.

Publisert: 09.01.20 kl. 08:21 Oppdatert: 09.01.20 kl. 13:01

