JULEKROKEN: Åse Marie Lerfald har 16 nisseluer ved arbeidskroken, en lue for hvert år som juledetektiv. Her avbildet i forbindelse med en tidligere VG-reportasje. Foto: Helge Mikalsen

Omkring 200 julegaver er på avveie - Åse vil hjelpe dem frem

I over et tiår har Åse Marie Lerfald jobbet som postens «juledetektiv». Med hjelp fra sine gode hjelpere har hun svært god oppklaringsprosent – og kanskje kan hun vise seg å være julenissen for dine gaver?

Men denne julenissen sitter på Alnabru, på postens hovedterminal. Heter du Thomas, Robert, Sarah eller Elisabeth, og mangler en julegave fra bestemor og bestefar? Da kan gaven ha havnet her, hos Åse Marie Lerfald.

– Mest sårt er det med gaver fra besteforeldre og oldeforeldre som ikke kommer frem, sier hun.

BESTEFORELDRE: Blant pakkene som har kommet inn er disse fire konvoluttene med «innhold av verdi». Foto: Posten

Lerfald anslår at over syv tusen enkeltgaver på avveie har kommet inn til henne, gjennom de 16 årene hun har jobbet som postens juledetektiv.

Denne julen er det rundt 200 julegaver som av ulike grunner ikke har kommet frem til sin mottager. Men detektiv Lerfald har god løsningsrate:

– Jeg løser vel rundt 90 prosent av sakene, anslår hun.

«Nissens» hjelpere

Fra 10. desember til 10. januar jobber Lerfald for at julegavene skal komme frem til riktig mottager, og detektiven har flere ulike arbeidsmetoder.

– Får jeg inn en eske med flere navn, sender jeg en henvendelse til postadresseregisteret med navnene og ser om det kan være en familie som samsvarer med navnene. Deretter ringer jeg direkte til personen det gjelder og spør om det kan være vedkommende som er mottager og om jeg kan få snakke med den som har sendt pakken. Jeg holder igjen litt og undersøker saken, slik at det stemmer, sier Lerfald.

Hun forteller at folk tidligere pakket inn gaver med aviser, og da gjerne lokalavisen.

– Da kontaktet jeg avisen, og spurte om de vet hvem gaven var ment til.

Nå skjer mye av arbeidet hennes på sosiale medier.

– Jeg leter etter navn på Facebook og i sosiale medier. Også på postens nettside kan man tipse om mottagere av julegaver som ikke har kommet frem, sier hun.

I tillegg har Lerfald gode hjelpere, blant annet Helen fra Ulsteinvik som har tipset og hjulpet henne i fem år.

– Hun gir meg løsninger som jeg ikke fatter hvordan hun kommer opp med. Kanskje ikke så rart at vennene hennes bare kaller henne for «Kripos», sa Lerfald til VG i en tidligere reportasje.

Publisert: 22.12.19 kl. 08:24

