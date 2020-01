AVSKÅRET: Store vannmasser isolerer flere mennesker i både Overhalla og Høylandet kommunet. Bilde er fra Høylandet. Foto: Johan Grongstad, teknisk sjef i Høylandet kommune

Over 100 flomisolert i Trøndelag

Store nedbørsmengder har ført til at rundt 100 personer i to kommuner er isolert fra all veiforbindelse.

Nå nettopp

– Vi har satt krisestab, og er forberedt på en helg som blir krevende, sier ordfører i Overhalla kommune Per Olav Tyldum (Sp) til VG.

Det er elven Namsen som fører med seg det meste av vannmassene, men får også tilsig fra sideelever som Bjøra. Kommunen har et innbyggertall på 3.900.

– Det er rundt 80 husstander som er isolerte. Elven har gått over sine bredder og stenger all veiforbindelse. Vi jobber med å skaffe oss oversikt over brukere av helsetjenester som trenger ekstra tilsyn, og hvorvidt noen må flyttes.

I tillegg er også nabokommunen Høylandet rammet av den store vannføringen. Her er fylkesvei 17 stengt ved to områder.

– Det er rundt 30 personer som er isolerte, bekrefter ordfører i Høylandet kommune Hege Nordheim-Viken (Sp).

Til sammen er over 100 personer isolerte. Namdalsavisa skriver at opptil 170 personer i de to kommunene er avskåret som følge av vannmassene.

Som følge av det kraftige uværet som herjer ved kysten av Trøndelag er det ventet ytterligere nedbør ut over dagen.

– Våre innbyggerne er godt kjente med dette fra tidligere, så flere har tatt sine forholdsregler. Likevel vet vi at det vil komme mer regn, og vi frykter at det vil ta seg opp ut over helgen. Det kan gjøre situasjonen krevende hvis vi skal ut med båt, sier ordfører Tyldum.

Publisert: 03.01.20 kl. 13:33

Mer om

Flere artikler