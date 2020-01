ULYKKESSTEDET: Det ble lagt ned lys og blomster på Slemdal mandag kveld Foto: MATTIS SANDBLAD

Gutt (2) døde i trafikkulykke - siktedes forsvarer: – Han har det fryktelig tungt

En gutt på to år omkom mandag ettermiddag i en ulykke på Slemdal vest i Oslo. En mann er fratatt førerkortet og har status som siktet. - Han har den dypeste medfølelse for familien, sier mannens forsvarer.

For mindre enn 10 minutter siden

Den alvorlige ulykken skjedde noe før klokken 17 på mandag i et fotgjengerfelt ved Stasjonsveien/Tråkka. Begge foreldrene var sammen med gutten da det skjedde.

– Det har vært en trafikkulykke. Et barn er påkjørt og dessverre omkommet, fortalte operasjonsleder Sven Kristian Lie ved Oslo politidistrikt til VG.

Føreren av bilen ble siktet i saken og fratatt førerkortet, men politiet opplyste i går at de raskt fikk oversikt over situasjonen. Det var ingen mistanker om noen form for ruspåvirkning hos bilføreren, fortalte innsatsleder på ulykkesstedet, Arve Røtterud.

Siktedes forsvarer, Ellen Holager Andenæs, bekrefter dette og legger til at føreren heller ikke skal ha kjørt for fort.

– Dette er jo en fryktelig tragedie, sier Andenæs.

Hun forteller at siktede samarbeider med politiet etter beste evne og at de må avvente og se hva etterforskningen viser.

– Han har det selvfølgelig fryktelig tungt. Men det er foreldrene vi tenker på nå. Han har den dypeste medfølelse for familien, sier forsvareren.

Publisert: 14.01.20 kl. 10:36

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser