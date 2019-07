RAS: Det var her, på Fylkesvei 452, at et ras skal ha tatt med seg en bil. Det er trolig føreren av denne bilen som nå er antatt omkommet. Foto: Hallstein Dvergsdal, Firda Tidend

Randi (83) og Paul (89) så raset på Fylkesvei 451: – Gud, den går i raset

Randi Solhemsnes (83) og mannen Paul (89) så en bil bli tatt av raset i Jølster tirsdag kveld.

– Det hadde vært mye torden tidligere på dagen, så begynte det igjen, men det var mye kraftigere. Vi løp ned til vinduet og så en voldsom støvsky. Så kom raset, sier Randi Solhemsnes til VG.

Hun bor med mannen Paul Solhemsnes i Vassenden, langs E39 ved Jølstravatnet i Jølster kommune. På andre siden av vannet gikk det i går et stort ras, som ifølge flere vitner tok med seg en bil. Solhemsnes er blant de som observerte dette.

– Den går i raset

Politiet har så langt bekreftet at en bil har blitt tatt av raset, og at en mann i 50-årene er savnet, og antatt omkommet, i forbindelse med raset som flere varslet om tirsdag. Overfor VG sier de at det er grunn til å tro at den savnede personen var i bilen som ble observert.

– Vi så en bil kjøre mot raset, da sa jeg til mannen min at «gud, den går i raset». Og det gjorde den. Vi snakket med naboen, og han så det samme, forteller Solhemsnes.

Hun forteller at det også befant seg en bil bak den som ble tatt av raset.

– Den begynte å rygge i full fart, så den kom seg unna. Det var veldig dramatisk, for det kom jo så mye helikopter og lignende, og de drev og lette i hele går kveld.

«Fanget»

I likhet med flere andre i området, er Paul og Randi fanget mellom to rasområder på E39.

– Vi er fortsatt stengt inne her. Vi har heller ikke mobildekning eller internett. Strømmen er tilbake, men vi var strømløse i mange timer.

Hun bedyrer likevel at hun og mannen har det helt fint.

– Vi har rikelig med mat, så det er ingen fare. Vi har også TV, så vi får fulgt med på det som skjer.

Antatt omkommet

Politioverbetjent Wenke Hope forteller at de har avsluttet søket etter den savnede mannen i 50-årene, som altså er antatt omkommet.

– Det pågår ingen flere søk akkurat nå. Det har blitt søkt med helikopter og båt i hele dag, og det er ingenting å se der nå. Da vil det bli startet opp søk igjen i morgen.

Utover det opplyser hun at man har fått kontakt med alle de som tidligere ikke var gjort rede for.

Publisert: 31.07.19 kl. 19:25 Oppdatert: 31.07.19 kl. 20:04

