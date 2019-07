HOPP I DET: Det er ingen grunn til at du ikke skal finne frem badebuksen i helgen. Stort sett er det spådd fint vær og gode temperaturer over hele landet. Foto: Trond Solberg

Nyt sommervarmen så lenge den varer - etter helgen er den over

Hetebølger streifer over hele Europa og setter nye varmerekorder. Også Norge kan få en hetebølge denne helgen.

Oppdatert nå nettopp

Natt til torsdag hadde Norge sommerens første tropenatt. Det var ingen tropenatt til fredag, men Færder kommune i Vestfold var nærmest med 19,9 grader.

For å kunne konkludere med tropenatt, må temperaturen aldri være lavere enn 20 grader mellom kl. 20 og kl. 08.

Til helgen derimot, særlig natt til lørdag, er det store muligheter for tropenatt igjen. Det sier vakthavende meteorolog Pernille Borander til VG.

– I Trøndelag og muligens på Vestlandet kan det bli tropenatt, det avhenger av om det blir skyet eller ikke. Også helt sør på Østlandet, i Østfold og Vestfold, er det muligheter for tropenatt til lørdag.

Sjekk været der du er på Pent.no

Opp mot 35 grader

– Generelt blir helgen fin værmessig i Sør-Norge og Trøndelag med høye temperaturer. Flere steder kan få mellom 30-35 grader. Igjen er det Trøndelag som ser ut til å bli absolutt varmest med opp mot 35 grader, sier Pernille Borander.

Også langs Vestlandet og på Østlandet kan det bli temperaturer på 30 grader, ifølge meteorologen.

GODE NYHETER: Vakthavende meteorolog Pernille Borander i Meteorologisk institutt har en gladnyhet i helgen for de som ønsker litt sydenvarme i Norge. Foto: Magne Velle

Sør i landet blir en liten kuling fra øst, og temperaturer mellom 20–25 grader. Også i de nordligste fylkene i landet vil de høye temperaturene utebli, ifølge Borander.

– I Finnmark vil fredagen være varmest, med temperaturer på 15-20 grader på indre strøk. Men i helgen blir det kaldere, maks 12-15 grader. Nord i Troms vil heller ikke få altfor varme temperaturer i helgen på grunn av nordavind.

– Konklusjonen er at man helt klart i Sør-Norge, Trøndelag og Nordland kan finne frem badebuksen. Helt i nord må du være ganske hardhaus og glad i kaldt vann dersom du skal bade, sier Borander.

Kan bli hetebølge

Hun oppfordrer alle til å nyte helgens vær, særlig på lørdag.

– For Sør-Norge sin del ser det ut som det vil være muligheter for høye temperaturer og sol både lørdag og søndag.

Dermed kan det gå mot en hetebølge også i Norge denne helgen, dersom prognosene stemmer.

les også Nye varmerekorder i hele Europa: Torsdag ble den varmeste dagen i Paris på over 70 år

Det er flere definisjoner på hetebølge. For norske forhold kalles det en hetebølge når vi får minst 28 grader tre dager på rad, skriver Meteorologene på Twitter.

Hetebølge eller ikke, den vil ikke vare lenge.

– Fra tirsdag kommer helgens nordavind fra de nordligste fylkene til å bre seg sørover. Mandagens prognoser blir spennende å se på, da det ser ut til at det kan bli store sprik i temperaturene landet over, med 25-30 grader i Sør-Norge og temperaturer så lave på 8 grader i Finnmark.

I starten av uken vil det også merkes i Sør-Norge at temperaturen faller til 15-18 grader.

– Selv om mange synes det er deilig med sydenvarme og godvær i Norge, så er det greit at det ikke ligger på 35 grader over lang tid. I Trøndelag er det også sendt ut varsel om skogbrannfare fra lørdagen, så temperaturfallet er bra både for natur og mennesker, sier Borander.

Publisert: 26.07.19 kl. 12:32 Oppdatert: 26.07.19 kl. 12:43