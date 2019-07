STATSBORGERSKAP: En mann som er dømt i samme terrorsak som mulla Krekar, fikk norsk statsborgerskap mens han var terrortiltalt i Italia. Her er Krekar på fengslingsmøte i Oslo tingrett onsdag i forrige uke. Foto: Kyrre Lien / VG

UDI: Statsborgerskapet til Krekar-meddømt kan tilbakekalles

Utlendingsdirektoratet (UDI) skriver i sin redegjørelse at det er grunnlag for å trekke tilbake det norske statsborgerskapet til en mann som er dømt for terrorplanlegging sammen med mulla Krekar.

Det var torsdag forrige uke NRK meldte at en mann i 40-årene bosatt i Buskerud, som forrige uke ble dømt for terrorplanlegging i Italia sammen med mulla Krekar, fikk utstedt sitt norske pass i juli i fjor.

På dette tidspunktet var han allerede i søkelyset til italiensk politi, og hadde vært mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke.

Nå er Utlendingsdirektoratet (UDI) klar med redegjørelsen om den aktuelle saken.

Oppsummert er UDI av den oppfatning at det ikke foreligger informasjon i saken som tilsier at UDI har hatt kjennskap til at søkeren var under etterforskning for terror i Italia.

Fordi personen har fått innvilget norsk statsborgerskap på uriktige og ufullstendige opplysninger, skriver UDI i pressemeldingen at det er grunnlag for å vurdere tilbakekall av statsborgerskapet.

«I denne enkeltsaken har ikke søkeren opplyst om at han var under etterforskning for et straffbart forhold i utlandet, og han har heller ikke fylt ut et eget skjema om dette. Han har bekreftet på søknadsskjemaet for norsk statsborgerskap fra 2017 at han ikke er straffet eller siktet for et straffbart forhold i utlandet», skriver UDI i pressemeldingen og legger senere til:

«UDI vil derfor opprette sak om tilbakekall av norsk statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd.»

Sanner åpner for å tilbakekalle statsborgerskap

UDI kommer med redegjørelsen etter forespørsel fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som ba direktoratet gjøre rede for den aktuelle saken og hvilke kriterier de generelt legger til grunn når de behandler søknader om statsborgerskap.

«Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har i dag mottatt en redegjørelse fra UDI i forbindelse med at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia. Sanner endrer nå instruksen til UDI slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det», skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Departementet vil, sammen med UDI, også se på om rutiner for behandling av søknader om statsborgerskap bør utvides med flere kriterier, varsler Sanner i pressemeldingen.

BA OM REDEGJØRELSE: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Cicilie S. Andersen / VG

To norske statsborgere terrordømt

Ettersom mannen i 40-årene er norsk statsborger kan han ikke utleveres til Italia, til tross for at han er dømt til syv og et halvt års fengsel.

I tillegg til mannen bosatt i Buskerud, er en annen mann i 40-årene, bosatt i Østfold, dømt til ni års fengsel for terrorplanlegging. Han kom til Norge i 1999 og fikk norsk statsborgerskap for seks år siden, altså før vedkommende ble knyttet til terrorsaken i Italia.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere uttalt at de ikke ser noe grunn til å skulle pågripe de to norske statsborgerne etter de ble dømt i Italia – til tross for at de begge er internasjonalt etterlyst.

Sikkerhetstjenesten sier imidlertid til NRK tirsdag at de ikke utelukker en straffesak mot de to norske statsborgerne.

– Saken etterforskes og iretteføres av italienske myndigheter. Det kan imidlertid bli aktuelt å opprette saker mot den eller de som innehar norsk statsborgerskap på et senere tidspunkt, sier politiadvokat i PST, Thomas Blom, til NRK.

Rettssaken mot blant annet de to norske statsborgerne og mulla Krekar ble forsøkt startet i Italia våren 2017, altså over ett år før mannen i 40-årene fikk innvilget norsk statsborgerskap.

Rettssaken ble utsatt flere ganger, men mannen var hele veien tiltalt.