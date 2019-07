ÆRESPARADE: 85 brannmenn, politi og ambulansepersonell gikk i æresparade under begravelsen til Frank Oddvar Thoresen. Foto: Torrey Enoksen/Lister24

Begravelse for utrykningsleder Frank Oddvar Thoresen: Hedret av kolleger og familien

Familie, venner og kolleger tok i dag farvel med avdøde Frank Oddvar Thoresen. – Jeg sa at du burde ha sluttet i brannvesenet mange ganger, sa broren i kirken.

Rolf Thoresens tale i begravelsen til broren er i dag omtalt av mediehuset Lister24, og gjengitt i VG etter tillatelse fra familien.

I talen sa broren blant annet at han flere ganger hadde oppfordret avdøde Frank Oddvar Thoresen til å slutte i brannvesenet.

– Og det skulle du nå, 25. september. Da skulle du ha fylt 60 år, fortsatte han.

Thoresen omkom i ulykken der en brannbil kjørte av veien under en utrykning i Kvinesdal i Agder 14 juli.

STORT OPPMØTE: Det var stort oppmøte under begravelsen til Frank Oddvar Thoresen tirsdag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Kontrasten ble stor

I kirken snakket broren også om hvor glad han var for å ha feiret 50-års dagen sin sammen med Thoresen, lørdagen før ulykken inntraff.

– Så kom søndag 14. juli og kontrasten ble stor. Jeg fylte 50 år, og du ble drept i en ulykke på vei for å redde andre.

Broren brukte også talen på å berømme brannmenn for den jobben de gjør for å sørge for at folk er trygge.

– Samtidig må jeg si at sikkerheten deres alltid må komme først, la han til.

Thoresens søster, Anne Lise Broadhurst, takket broren for det nære forholdet de hadde gjennom oppveksten i søskenflokken på syv.

– På grunn av den sterke kjærligheten vi hadde fått, overskygget den alt det tunge og vanskelige i livet, sa hun i talen.

Broadhurst beskrev Thoresen som en «evig optimist», som var lys til sinns.

SISTE FARVEL: Venner, familie og kolleger var tilstede for å ta et siste farvel med avdøde Frank Oddvar Thoresen tirsdag. Foto: Torrey Enoksen/Lister24

Kjørte ut for å redde liv

– Han var en utrolig dedikert brannmann. Han levde og åndet for jobben. han var veldig opptatt av å gjøre en god jobb for de vi skulle hjelpe, sa brannsjef Jon Inge Aasen til VG etter ulykken.

Brannsjefen forteller at Thoresen har vært ute for en rekke branner og ulykker opp gjennom årene.

– Han har slukket mange skogbranner oppi gjennom. Han var en sprek kar. Han likte seg på heia. Det som alle sier, er at han var så fryktelig grei og hjelpsom. Han hjalp alle, sier Aasen.

Brannmannskapet var på vei til en trafikkulykke da ulykken inntraff.

Meldingen som kom inn, handlet om en trafikkulykke med traktorvelt og fastklemte personer.

– Thoresen og kollegene ved Åmot brannstasjon i Kvinesdal, kjørte ut for å redde liv, sier brannsjefen.

De to som var utsatt for traktorvelt, kom fra ulykken med mindre skader.

Politiet: – Kan ha fått sleng

Ingen andre biler var involvert i ulykken, som Agder politidistrikt fikk melding om klokken 12.45 14. juli.

Det er bare fire-fem minutter kjøring i utrykningsfart fra brannstasjonen i Åmot til ulykkesstedet.

Ulykken skjedde i en slak venstresving, som normalt ikke skulle by på utfordringer for en erfaren sjåfør.

– Nå skal dette etterforskes, men det kan se ut som om brannbilen har kommet utenfor asfaltkanten med hjulene, og fått sleng. Så kan det se ut som den har havnet nede i grøften, hvor det er skarpe steinknauser som har gjort voldsom skade, sier Aasen.

Han understreker at det ikke er egen ambulansetjeneste i Kvinesdal, og at brannmannskapene ofte er første nødetat på ulykker.

– Ambulanse vil måtte komme fra Flekkefjord, og vil bruke 15–20 minutter hit, påpeker han.

Publisert: 23.07.19 kl. 13:37 Oppdatert: 23.07.19 kl. 13:48