ØNSKER FORNYELSE: Leder Per. A. Thorbjørnsen i Venstres valgkomité mener det er naturlig at ulike scenarioer og fornyelse er på dagsordenen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Lederen av Venstres valgkomité: – Fornyelse blir naturligvis drøftet

Venstres valgkomité diskuterer ulike scenarioer for partiets vei videre, og valgkomiteens leder Per. A Thorbjørnsen mener det er naturlig å diskutere fornyelse.

Partileder Trine Skei Grande og nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik ble gjenvalgt fram til 2020 på fjorårets landsmøte og neste år skal Venstre velge ny ledelse. Trioen er alle på valg.

Venstre har så langt slitt på meningsmålingene, og har i store deler av 2019 vært under sperregrensen. Partiets valgkomité skal ifølge Dagens Næringsliv allerede ha begynt å diskutere ulike scenarioer for partiets vei videre.

Så langt har valgkomiteen, som ledes av Per. A. Thorbjørnsen, hatt to møter. Under ett av møtene skal det ha blitt skissert ulike scenarioer for veien videre, blant annet det kommende valgresultatet og partileder Grandes ønsker framover, ifølge det DN har fått opplyst.

Det bekrefter Thorbjørnsen.

– Vi har naturligvis snakket om ulike scenarioer som kan oppstå. Det er en del av å være gjennomtenkt og forberedt. Utover det har jeg ikke noe behov for å kommentere scenarioer, sier Thorbjørnsen til DN.

Ettersom dagens ledertrio har sittet siden valget i 2011, blir fornyelse naturligvis drøftet, ifølge Thorbjørnsen.

– Hva som er sagt i møter er vi enige om at er til innvortes bruk, men jeg har ikke noe problem med å si at ulike scenarioer og fornying har vært på dagsordenen, sier han.

Det kan bety at valgkomiteen diskuterer muligheter for en ny lederkabal i partiet.

Grande har av avisen blitt forespeilet kildebeskrivelsen og uttalelsene, men har ikke ønsket å kommentere saken.

