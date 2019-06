KNIVTRUSSEL: En mann i 50-årene truet en passasjer og trikkfører med kniv på Solli plass i Oslo. Gjerningsmannen er kjent fra politiet i forbindelse med tidligere trusselepisoder. Foto: Jostein Matre

Klubbleder i Oslo Sporveier: – Førerne merker at det har blitt en tøffere hverdag

Tirsdag ble en trikkefører truet med kniv. Klubbleder i Oslo Sporveier mener dette er en enkeltstående hendelse, men sier at førerne kjenner på en tøffere hverdag.







– Det går etter omstendighetene bra med føreren og han blir veldig godt ivaretatt av kollegastøtteordningen vår, sier klubbleder i sporvognklubben Oslo Sporveier, Tore Andreas Elton, til VG.

Tirsdag truet en mann i 50-årene en trikkfører med kniv på Solli plass i Oslo.

Se video: Slik beskriver innsatslederen trikkedramaet

Også en trikkepassasjer ble truet med kniv, opplyser innsatsleder Tore Barstad til VG. Etterpå sa mannen at han hadde en granat i sekken.

Truslene endte med at mannen ble skutt i beinet av politiet.

Enkeltstående hendelse

Tore Andreas Elton har selv jobbet som trikkefører i 19 år. Han er ikke ukjent med ubehagelige opplevelser på jobb.

– Jeg har blant annet blitt spyttet på. Men generelt sett er det ikke mye vold mot trikkeførere. Tirsdagens hendelse er enkeltstående, understreker han.

I 2018 ble det registrert 173 personskader blant ansatte i Sporveien, skriver Sporveien i sin årsrapport. 21 var personskader som førte til fravær, mot 30 i 2017.

– Vi er over 2.000 ansatte, så dette er ikke veldig mye med tanke på at vi har ansatte som arbeider med strøm, skinner og frakter over 170 millioner passasjerer i året via trikk og T-bane i en i storby, sier Elton om tallene i rapporten.

De hyppigste årsakene til skadene var vold, fall og lett fysisk skade, ifølge årsrapporten.

les også Ble knivstukket i Oslo: – Jeg trodde jeg skulle dø

Kompetente trikkeførere

Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Sporveien forklarer at personskadene i årsrapporten gjelder hele den omfattende driften, ikke bare for trikk og T-bane:

– Det betyr alt fra arbeid med høyspent og 750 volt til ned på verkstedvirksomhet og vedlikeholdt i tunneler og på skinnegang. Rapporteringen omfatter alle disse yrkesgruppene, sier han til VG.

– I kategorien vold, fall og lett fysisk skade er det registrert en nedgang fra tidligere år. I de tilfellene som gjelder vold er det ofte knyttet mot billettkontrollen, der det kan oppstå situasjoner som kan føre til håndgemeng, eller tilfeller hvor noen prøver å stikke av. Fallskader og lette fysiske skader er for det meste knyttet til vedlikeholdsarbeid. Uhell kan skje, det er en virkelighet som gjelder for mange områder, og vi jobber selvsagt for å redusere dette til et minimum med et godt HMS-arbeid, sier Asperud.

les også Mann angrep billettkontrollør og barrikaderte seg i leilighet

Klubbleder Tore Andreas Elton påpeker at trikkeførere er godt opplært til å håndtere ulike hendelser.

– Vi har kompetente trikkeførere. Det er sjelden at situasjoner eskalerer. Trikkeførerne er proffe på å håndtere hverdagen i Oslo, sier han og legger til:

– Men vi tar innover oss denne situasjonen. Førerne merker at det har blitt en tøffere hverdag der ute. På de nye trikkene blir det blant annet lukket førerrom, som et langsiktig perspektiv. Dette har også med inneklima på arbeidsplass for fører å gjøre, sier han.

Publisert: 18.06.19 kl. 19:57