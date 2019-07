HVERDAGSHELTER: Disse karene fra Røros brann og redning kom spurven til unnsetning da den satt fast i ei takrenne. T.v.: Brannkonstabel Lars Tønset, og t.h. brannkonstabel Jan Elven. Foto: Mona M. Strømmevold

Full redningsaksjon for spurv i takrenne

En heldig spurv ble i helgen reddet av Brannvesenet da den satt fast i en takrenne i Kjerkgata i Røros.

Nå nettopp







Dagen startet som en vanlig søndag for Ragnhild Bjerkan, som driver et kunstgalleri i Skjerdingstadgården i Kjerkgata i Røros, helt til hun skulle åpne butikken sin.

Da hørte hun en rar flaksing.

– Jeg hørte underlig flaksing under mønet på nabogården. Jeg tok meg tid til å se godt, og så fort den lille fuglen kjempe hardt for å komme seg løs, forteller Bjerkan.

DYREELSKER: Kunstner Ragnhild Bjerkan fikk en uventet start på gårsdagen. Foto: Privat

Saken ble først omtalt i Arbeidets Rett.

Fuglen som viste seg å være en spurv, pustet og peste for å komme seg løs.

– Jeg turte ikke å klatre opp, men visste jeg måtte hjelpe fuglen, sier Bjerkan som ikke klarte å åpne butikken sin før hun fikk sett til at spurven fikk hjelp.

I AKSJON: Røros Brann- og redningsvesen i aksjon. Foto: Mona M. Strømmevold

Brannvesenet troppet opp

Det endte med at to staute brannmenn kom for å befri fuglen.

– De hadde til og med ringt en fugleekspert for å kunne gi fuglen den beste hjelpen, sier Bjerkan som er svært imponert av de norske nødetatene.

Det viste seg at den lille spurven satt fast med beinet i en sprekk i takrennen. Brannvesenet fikk skjært den løs med en avbitertang.

– Da fløy fuglen av gårde umiddelbart. Jeg har sendt mine varme tanker til den, og håper alt gikk bra! avslutter Bjerkan.

REDDES: Her reddes spurven ned fra takrennen. Foto: Mona S. Strømmevold

Publisert: 08.07.19 kl. 14:05