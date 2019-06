Innovasjon Norge beklager Sommarøy-sak

Innovasjon Norge beklager at de ikke var tydelige på at saken om Sommarøy i Troms var en markedskampanje.

NTB

Historien om lille Sommarøy i Troms som skulle bli en «tidløs sone i nord» har gått verden rundt. Men ideen om å knuse klokker og glemme tiden, ble ikke til på et folkemøte organisert av en lokal primus motor, melder NRK.

Den var Innovasjon Norge som sto bak og som brukte en halv million kroner på å få fart på fortellingen om de «tidløse» øyboerne.

Nå beklager Innovasjon Norge, som har fått kritikk av flere aktører for kampanjen, at det ikke var tydelig at dette var en markedskampanje som de sto bak.

– Vi skal være en åpen, transparent og pålitelig aktør, og derfor tar vi denne saken svært alvorlig. Vi går nå gjennom rutinene våre for kampanjer av denne typen, sier administrerende direktør Håkon Haugli i en pressemelding.

Publisert: 26.06.19 kl. 13:19