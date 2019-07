NORDVEST OG KALDT: Vinden kommer direkte fra havområdet ved Grønland og vil gi nedbør som snø langt ned i fjellsidene på Nord-Vestlandet og deler av Trøndelag. Foto: KART: DNMI

Sommer-Norge hutrer: Varsler snø i fjellet i Sør-Norge

Finn fram ullgensere og godt fottøy: Utbruddet av kaldluft fra nord ventes å gi snøfall i fjellet i Trøndelag og på Nord-Vestlandet tirsdag. Ja, snøgrensen kan gå ned til 600–1000 meter!

Mandag ettermiddag ble det bestemt å sende ut farevarsel med tanke på bilistene som skal over fjelloverganger, men senere prognoser gjorde at det ble sendt ut et farevarsel gult nivå for natt til tirsdag:

– Det er litt på grensen til farevarsel, dette. Men det er greit å få varslet, også for folk på fjelltur om at det blir kaldt, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til VG.

Nedbøren ser ut til å komme som snø over 800 meter, i Nordfjord og i Møre og Romsdal.

Også tirsdag kveld ventes det snø, så lavt som over 600 meter, og både i Møre og Romsdal og i deler av Trøndelag.

Sjeldent

– Foreløpig tenker vi at det skal litt til at dette skal legge seg i veibanen. Det er særlig tirsdag kveld det ser ut til å komme snø så langt ned, og natt til onsdag. Men bilister som skal ut og kjøre, bør følge med på veivesenets sider, advarer statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

– I verste fall blir det kanskje nødvendig å utsette en fjelloverfart med 5–6 timer, antyder hun.

Og hun sier:

– Jeg sitter ikke på full klimastatistikk her, men dette er sjeldent nå i juli, midt på sommeren.

AVVENTER FAREVARSEL: Snøværet som kommer inn tirsdag vil omfatte fjellet Møre og Romsdal og Trøndelag over 600–1000 meter, og fjellet sør for Stad over 800 meter. Det blir foreløpig ikke sendt ut farevarsel med tanke på bilister. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kaldluftsutbrudd

Som VG om meteorologene varslet lørdag, er det ventet to uker med nokså hustrig sommervær over hele landet. Og prognosene ser ut til å være ganske robuste, mener meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

– Værprognosene ser ut som å holde bra med tanke på temperatur, som blir ned mot 10-tallet på Vestlandet og nordover kysten, og fra 15 grader og noe oppover på Østlandet. Men også når det gjelder varigheten av den forholdsvis kalde perioden, ser det ut til å slå til, ja, den kan vare lenger enn hva prognosene viste fredag. Vi ser ikke ende på kulden innenfor de første rimelig sikre ti dagene, sier han.

Østlandet vinner

Som så ofte med vestavær og nordavind, slipper Østlandet billig unna.

– Østlandet ligger i le for det meste av nedbøren, men kan få litt regn torsdag. Kanskje også fredag, men da kan Østlandet slippe unna. Da kommer et lavtrykk inn fra vest i en sørlig bane, sier Eikill.

– Men temperaturene vil ligge fra 15 grader og oppover mot 20, det er også mest sannsynlig for helgen.

Vått i vest

Vestlandet står foran en våt uke:

– Her er det av og på med regn, og temperaturer fra rundt 10 grader og litt oppover. Vi snakker ikke om ekstreme nedbørsmengder, men vanlig regnvær. Nord-Vestlandet får mest nedbør. Nord-Vestlandet kan også vente nedbør som snø ned i fjellsidene tirsdag, og det kan også komme litt snø i fjellene sør for Stad også i den forbindelse. Men her er snøgrensen høyere – fra 800 til 1000 meter.

NORDVEST OG KALDT: Vinden som lager sur og kald sommer over mesteparten av landet, kommer fra nordvest, fra havområdet ved Grønland. Foto: www.earth.nullschool.net

Vindkart: Her kan du se nordavinden over landet. Tjenesten er levert av www.earth.nullschool.net. Legg også merke til den østlige vinden over Finnmark!

Mildere i nord

Mens Troms har opplevd uvanlig snøfall siste uke, gir den uvanlige værsituasjonen litt mildere værtype helt i nord.

– Det skyldes at lavtrykkene i sør setter opp en østlig luftstrøm helt i nord – som bringer inn mildere luft fra Russland. Men jeg bruker ordet mildt, det blir ikke direkte varmt, men i alle fall mildere enn i siste uke, sier Eikill.

Nordland ligger slik til at kysten slipper unna det verste regnet, men vil også merke den kjølige værtypen som skal råde de kommende 1–2 ukene.

Publisert: 01.07.19 kl. 16:03