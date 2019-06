DREPT: 31. oktober i fjor ble 16 år gamle Laura Iris Haugen knivdrept på Vinstra i Nord-Fron kommune. Foto: Trond Solberg

Tiltaltes far på åstedet: «Sønnen din har drept Iris»

LILLEHAMMER (VG) Faren til den drapstiltalte 17-åringen fortalte i retten at foreldrene hadde kontaktet kommunen og skolen for å få hjelp til sønnen.

31. oktober, dagen Laura Iris Haugen (16) ble drept på Vinstra, kom ikke den drapstiltalte gutten hjem fra skolen til vanlig tid. Tiltaltes far reagerte og forsøkte å ringe sønnen.

Så fikk han en melding av en bekjent som spurte om han kjente til en knivstikking på Vinstra, da bestemte han seg for å kjøre bort til åstedet.

– Jeg tenkte: Hva har skjedd?! Det var politibiler og sykebiler overalt, sa faren.

Her møtte han avdødes mor.

– «Sønnen din har drept Iris», sa moren.

Mener sønnen ikke fikk hjelp

Ifølge faren hadde sønnen store problemer sosialt. Dette ble tydelig på ungdomsskolen. Sønnen har selv fortalt at han slet sosialt.

Faren fortalte at gutten isolerte seg, så mye film og sluttet på ungdomsklubben, selv om han sa han skulle dit.

Ifølge faren søkte foreldrene hjelp hos rus og psykisk helse hos Nord-Fron kommune høsten 2017, uten å få hjelp.

– Hadde jeg visst det jeg vet i dag hadde jeg aldri gått til rus og psykisk helse i Nord-Fron kommune. Jeg hadde tatt han med til BUP og ikke gått før han fikk hjelp, sa faren høyt i retten.

Tilregnelighetsspørsmålet står sentralt i saken. Aktor har i utgangspunktet lagt ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Faren sa han flere ganger har hørt sønnen snakke med seg selv.

FORSVARER: Advokat Nora Hallén forsvarer den 17 år gamle gutten. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leverte drapshistorie på tentamen

I et brev til avisen Dølen skrev foreldrene at de i 2018 kontaktet skolen om et forhold.

Aktor Jo Christian Jordet har tidligere lest høyt fra tiltaltes engelsktentamen våren 2018. «Oh Sweet Violence» var tittelen på oppgaven, som handler om en gutt som dreper en jente.

– Jeg tenkte hvorfor er det ingen på denne skolen som reagerer? Han beskriver et drap!

Han mener sønnen den gang fikk tilbakemelding om at han ikke kunne skrive slike saker på eksamen, for da risikerte han at sensor ikke ville rette oppgaven.

Faren sier han selv ikke hørte om dette før etter drapet.

DOMMER: Tingrettsdommer Ingulf Nordahl (midten). Foran han sitter rettspsykiaterne Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata (t.v.). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Viste bilder av tiltalte

Guttens forsvarer Nora Hallén viste frem ulike bilder av tiltalte fra 2010 og frem til 2018.

Faren kommenterte de ulike bildene, som blant annet viste tiltalte sammen med familien.

Tingrettsdommer Ingulf Nordahl avbrøt billedvisningen for å spørre Hallén hva formålet var.

– Det er å se utviklingen hans gjennom årene, svarte forsvareren.

