VALGVINNER: Vidar Kleppe og Demokratene fikk ti mandater i Kristiansand bystyre og havnet på vippen. Foto: Tor Erik Schrøder

Kristiansand: Ap slår igjen døren for Vidar Kleppe

Demokratene er på vippen i Kristiansand. Vidar Kleppe (56) venter på et tilbud og har åpen dør for politiske rivaler: – Glem det, svarer Arbeiderpartiet.

– Alle vet at jeg er den beste lagspilleren, men et mareritt i opposisjon, sier mannen som vant valget og utløste politisk kaos i Kristiansand.

Demokratene gjorde et brakvalg og ble tredje største partiet i Kristiansand, med 13,4 prosent av stemmene.

Med ti mandater har Demokratene nøkkelen til ordførerkontoret. De rødgrønne fikk 32 mandater og de borgerlige 29. Ingen har rent flertall i bystyret.

– Hvordan er det å være på vippen?

– Så lenge det ikke vipper over, går det veldig bra, sier Vidar Kleppe, som er politisk nestleder i Demokratene.

Ap vil ikke samarbeide med Demokratene

Arbeiderpartiets medlemsmøte besluttet enstemmig søndag kveld at de hverken formelt eller uformelt vil samarbeide med Demokratene.

– Kleppe får ikke noe tilbud fra Arbeiderpartiet. Men hvis politikk er viktigere enn posisjoner, velger han oss, sier Aps forhandlingsleder Astrid Hilde.

Høyres ordfører Harald Furre vil heller ikke ha med Demokratene å gjøre.

– Men jeg vil tro at uenigheten er stor i Høyre, som står i fare med å miste sin siste bastion blant storbyene, sier Kleppe.

– Kan Demokratene komme til å støtte gjenvalg av Furre som ordfører?

– Det er helt uaktuelt, sier Kleppe.

Avviser ikke valgteknisk samarbeid

Kristelig Folkepartis Jørgen Kristiansen, som i dag er varaordfører, er den eneste av ordførerkandidatene som ikke har avvist Demokratene.

– Jeg har ikke avvist et valgteknisk samarbeid med Demokratene, altså en avtale om fordeling av verv etter valget, sier Kristiansen.

Han minner om at Kristiansand har en formannskapsmodell med skiftende flertall fra sak til sak. Det er hele 13 partier i bystyret.

– Men politisk samarbeid ser jeg ikke for meg, foreløpig. Både Høyre og Venstre har vært veldig tydelige på at de ikke vil signere en avtale med Demokratene, sier varaordføreren fra KrF.

Vidar Kleppe, som dannet Demokratene etter at han ble presset ut av Fremskrittspartiet i 2001, sier han har god tid.

– Vi får ta ting i tur og orden. Jeg vet at de vil komme til oss med tilbud.

– Kan du håpe på mer enn samarbeid fra sak til sak?

– Det er altfor tidlig å si noe om, jeg forventer ingenting, sier Kleppe.

Rødgrønne med felles plattform

Ap, SV, MDG, Rødt, Sp og den tverrpolitiske Folkelista har snekret en felles plattform og fordelt politiske verv.

Jan Oddvar Skisland (61) kan bli første ordføreren fra Arbeiderpartiet siden 1947.

Den rødgrønne partnerne er blitt enige i en rekke kontroversielle saker:

Containerhavnen blir ikke flyttet i denne fireårsperioden.

Den planlagte trafikkmaskinen Gartnerløkka skal gjennomgås på nytt.

Kunstsiloen får ikke mer offentlig støtte enn hva som allerede er vedtatt.

– Retningen er bra. Noe er i tråd med hva vi vant valget på, men vi må se helheten og hva som konkret kommer ut av formuleringene, sier Kleppe.

Astrid Hilde sier at Arbeiderpartiet har gitt veldig mye i forhandlingene og gått tilbake på sine primærstandpunkter om havnen, Gartnerløkka og kunstsiloen.

– For å komme Demokratene i møte?

– Nei, fordi vi er i mindretall i koalisjonen og fordi velgerne ved valgresultatet har vist at de ønsker andre løsninger i disse sakene. Tilfeldigvis inneholder den nye plattformen også politikk som har vært viktig for Demokratene. Dersom Kleppe vil ha denne politikken vedtatt, må han stemme for våre kandidater, sier Hilde.

Hun er ordfører i Søgne kommune. Etter sammenslåing med Søgne og Songdalen får Kristiansand 110 000 innbyggere.

Ap tror de får ordføreren

Kristiansand bystyre velger ny ordfører 9. oktober.

– Hvis vi ikke får et tilbud fra de andre, stemmer Demokratene på meg som ordførerkandidat, sier Vidar Kleppe.

Stemmer alle på sine kandidater, vet Astrid Hilde hva som skjer:

– Da blir Arbeiderpartiets Jan Oddvar Skisland valgt, fordi han vil få flest stemmer i andre valgomgang. Alle som ønsker endring, bør stemme på oss, sier Hilde.

Jørgen Kristiansen (KrF) er ikke like sikker:

– Alle snakker sammen på kryss og tvers. Noen kan være villige til å bytte side, alt er ikke hugget i stein. Det er to uker til ordførervalget, sier KrF-politikeren.

Publisert: 23.09.19 kl. 16:07







