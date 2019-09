Hundesykdommen: De fleste blir friske

Fortsatt kan man ikke si sikkert hvor mange hunder som har mistet livet på grunn av den mystiske hundesykdommen, men den gode nyheten er at de fleste blir friske.

– Vår erfaring er at flere hunder blir syke med blodig diaré og oppkast om våren og om høsten, sier veterinær og fagansvarlig for Evidensia-klinikkene, Monica Heggelund.

– Forskjellen nå er at det er flere hunder enn vanlig som blir syke, og at flere blir sykere enn vanlig. Om det er én ting som fører til det økte antallet, vil historien fortelle oss in the end.

VETERINÆR: Monica Heggelund hos Evidensia Oslo Dyresykehus og Evidensia Dyrehelse. Foto: Evidensia

Heggelund, som er spesialist i hunde- og kattesykdommer, beskriver det som foregår som en kriminaletterforskning:

Fagfolk jobber på spreng for å finne bevis. Å utpeke en som skyldig før man har tilstrekkelig med bevis, har ingen hensikt. Mistenkte utelukkes fortløpende, og også det å utelukke er fremgang i etterforskningen.

– Før man faktisk vet hvem som er skyldig, blir alt bare spekulasjoner. Ingenting er sikkert før alt er sikkert, sier Evidensia-veterinæren.

– Et veldig lavt antall har dødd

Heggelund forteller at de aller fleste hundene som har vært på Evidensia Oslo Dyresykehus med blodige diaré og oppkast, har blitt friske. Av over 100 pasienter i august og september har ingen dødd av seg selv, men tre har blitt avlivet av sammensatte grunner.

– I dette ligger det at et veldig lavt antall har dødd. Innrapporteringen til Mattilsynet er de alvorligste tilfellene. Det ser dermed verre ut enn det er, sier Heggelund.

BEKREFTER: Førsteamanuensis hos Veterinærhøgskolen, Ellen Skancke. Foto: Håkon Sparre / NMBU

Også den store majoriteten av Veterinærhøyskolen NMBUs pasienter har blitt friske, opplyser førsteamanuensis Ellen Scancke som jobber ved høyskolens institutt for familiedyrmedisin.

– Vi har hatt cirka 130 pasienter innom på grunn av blodig diaré siden 1. august. Fem er avlivet på grunn av kritisk sykdom knyttet til dette, sier hun.

Mattilsynet ved pressevakt Lars Skjegstad opplyser også til VG at de ser at veldig mange hunder som har disse symptomene blir friske. Per nå kan de ikke fastslå noen prosentandel ettersom de fremdeles er i kartlegging-fasen.

Fortsatt kan man ikke med sikkerhet si nøyaktig hvor mange hunder som har mistet livet på grunn av den mystiske sykdommen, men anslaget Veterinærinstituttet kom med på fredag var 30 døde hunder.

Mattilsynets råd til hundeeiere Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ansamlinger av hunder bør unngås.

Ikke la hunden hilse eller snuse på andre hunder på tur.

Plukk opp avføring etter hunden din og kast det i en søppelkasse.

Unngå at hunden snuser på eller spiser ting i grøften hvor andre hunder har vært.

Kontakt veterinæren hvis du oppdager blodig diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Ring veterinæren før du tar med deg akutt syk hund til klinikken.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir.

De meldte også at kartleggingen så langt viser 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad siden 1. august.

– Ingen grunn til panikk

Veterinær Heggelund opplyser at antallet pasienter med disse symptomene er to til tre ganger høyere enn det som er normalt.

– Det viser noe av omfanget. Men det trenger ikke å bety at de er rammet av dette som VG kaller «den mystiske hundesykdommen».

– Er det noe du ønsker å formidle til dyreeiere i Norge?

– De har all grunn til å stole på norske fagfolk og informasjonen de får derfra – de vet hva de holder på med, sier Heggelund.

– Og det er ingen grunn til panikk. Jeg forstår godt at folk er utålmodige, men dette har ikke tatt spesielt lang tid. Slik er utfordringene med biologi og medisin – man får ikke svar fra én dag til den andre.

God prognose

Kommunikasjonsansvarlig Sasja Rygg ved veterinærkjeden Anicura tegner samme bilde av hundene som har kommet til klinikkene med blodig avføring og oppkast.

– Langt de fleste blir friske. Prognosen er god når hunden får riktig behandling og tidlig behandling, sier hun.

Dette vet vi om hundesykdommen Det mulige utbruddet ble kjent 4. september, men de første enkelttilfellene skjedde før dette.

Et tyvetalls hunder er døde, og enda flere er eller har vært syke.

Veterinærinstituttet har obdusert 14 hunder per 13.09.2019. I tillegg er tre hunder obdusert ved NMBU Veterinærhøgskolen.

I flere av de obduserte hundene er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens.

Ut ifra undersøkelsene som er gjort så langt er det ingen fellestrekk i alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Veterinærinstituttet har slått fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.

Flere virus utelukkes også som årsak, blant annet valpesyke, circovirus og coronavirus Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative:

Mattilsynet og Veterinærinstituttet har sendt et spørreskjema til rundt 2000 veterinærer landet over som de må svare på dersom de har behandlet hund med blodig diaré etter 1. august.

Lite tyder på at sykdommen er smittsom, fordi det er tilfeller der det har bodd flere hunder i husholdninger der kun en hund har blitt syk.

Hun forteller at de har hatt noen hundedødsfall på klinikkene, men understreket at de har behandlet massevis av pasienter.

– Grunnen til at man har slått alarm, er mengden av syke hunder. De kraftige symptomene og at det har gått veldig raskt når hunder har dødd, er også noe som er spesielt, sier hun.

Ingen alvorlige tilfeller på Tveita

På den mellomstore klinikken Dyrenes Venn Tveita i Oslo, som får besøk av cirka 500 pasienter i måneden, har de ikke hatt noen tilfeller av alvorlig oppkast/diaré. Et fåtall eiere, i underkant av ti, har tatt kontakt per telefon og blitt bedt om å kontakte et dyresykehus.

– Alle er selvsagt velkommen til å komme inn til oss for en undersøkelse dersom dyresykehusene ikke har mulighet til å ta dem inn, understreker veterinær og daglig leder Christian Fantoft Magnesen.

– FRISKE MED BEHANDLING: Veterinær ved Dyrenes Venn Tveita, Christian Fantoft Magnesen. Foto: Dyrenes Venn Tveita

Han forteller at klinikken i august/september har hatt 16 tilfeller med hunder som har hatt oppkast og/eller diaré, hvorav fire av dem hadde blod i avføringen. Ingen av dem hadde feber eller nedsatt allmenntilstand.

– Alle har blitt friske på behandling med lett fordøyelig mat, probiotika og syredempende medisiner. Dette tilsvarer cirka tre tilfeller i uken, noe som ikke er uvanlig mange hos oss.

Fantoft Magnesen har ikke informasjon om hvordan det har gått med alle de cirka ti hundene hvis eiere ble bedt om å kontakte dyresykehus, men vet at det gikk bra med fire av dem etter behandling.

