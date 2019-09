Veterinærinstituttet analyserte søndag prøver fra nye hunder som man mistenker er rammet av den fortsatt ukjente sykdommen. Minst 26 hunder er registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Obduksjon av to nye hunder viser samme sykdomstegn

Obduksjonen av to hunder mandag viser samme sykdomstegn som hos tidligere obduserte hunder. Årsaken til den ukjente hundesykdommen er fremdeles ikke kjent.

NTB

Nå nettopp







Veterinærinstituttet har mandag påvist bakterien Providencia alcalifaciens i to av de tre hundene som ble obdusert søndag. Til sammen er denne bakterien nå funnet i sju hunder – seks obduserte og en levende.

Bakterien Clostridium perfringens er ikke påvist i de tre hundene som ble obdusert søndag.

les også Mystisk hundesykdom: Begynner å se et mønster

Mandag har ytterligere to hunder blitt obdusert. Resultatene viser sammenfallende sykdomstegn med tidligere funn på obduksjon med blodig tarmbetennelse, opplyser instituttet.

Fram til søndag var minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Tidligere mandag kom det fram at Mattilsynet har mottatt fire nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. En av hundene døde før den ankom til veterinærklinikk. Disse tilfellene er fra Oslo, Akershus og Sogn og Fjordane.

– Det er viktig å huske på at disse symptomene ikke er uvanlige hos hunder. Så vidt vi har oversikt over, er det ikke er noen unormal forekomst av symptomene andre steder enn i Oslo-området, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær ved seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

les også Dødelig hundesykdom: Veterinærinstituttet har funnet to bakterier som kan være årsak

Veterinærinstituttet sendte søndag ut registreringsskjema til veterinærer og dyreklinikker over hele landet. En spørreundersøkelse er sendt ut for å samle inn og registrere informasjon til analyse. Det er sendt SMS til 2.000 veterinærer over hele landet, og epost er sendt til klinikkene.

Publisert: 09.09.19 kl. 17:02







Mer om