Hysteriske tilstander på MDGs valgvake: Kan bli større enn Frp og SV

SENTRALEN (VG) Det tok fullstendig av på MDGs valgvake etter at de første prognosene kom klokken 21. Partiet ligger an til å vokse seg større enn Frp i fylkestingsvalget.

– Vi er kjempefornøyde, men vi er klar over at dette er en prognose. Men vi har jo gjort et kjempevalg, stått på og som talsperson får man morsfølelse og blir veldig stolt. Dette er historisk, sier partiets nasjonale talsperson Une Bastholm.

Med forhåndsstemmene i Oslo opptelt har Ap 19,8 prosent, ned 12,2 prosentpoeng fra valget i 2015. MDG blir den store vinneren med nesten 17 prosent, viser prognosene.

Prognosene for fylkestingsvalget nasjonalt anslår at MDG får en oppslutning på hele åtte prosent, en oppgang på tre prosentpoeng siden forrige lokalvalg. Om prognosene holder blir de jevnstore med Frp og større enn SV på landsbasis.

Oppslutningen til Miljøpartiet De Grønne (MDG) er hele 8,7 prosentpoeng høyere enn ved valget i 2015.













Oppslutningen til Miljøpartiet De Grønne (MDG) er hele 8,7 prosentpoeng høyere enn ved valget i 2015.

Noen så lamslåtte ut, andre var på gråten og absolutt alle hylte da kveldens første prognose kom opp på storskjermen på MDGs valgvake.

IKKE TIL Å TRO: Hulda Holtvedt, nasjonal talsperson for Grønn ungdom og Rauand Ismail til venstre. Til høyre nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad, Foto. Annemor Larsen / VG

Den holdes i det som før var Norges eldste sparebankbygg, kulturhuset Sentralen. Bygget vender, passende nok, ut mot gågaten Øvre Slottsgate som ligger et steinkast fra Stortinget.

En av dem som virker overveldet over tallene, er partiets andre nasjonale talsperson. Han leter etter ord før han lander på:

– Dette ser utrolig bra ut, jeg er veldig spent!

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo og MDG-frontfigur har foreløpig ikke vist seg på scenen.

Hun var tok en tur oppom scenen og vinket og smilte under en tale tidligere på kvelden og ble da møtt som en rockestjerne av et vanvittig jublebrøl, stormende applaus og frenetisk vifting med grønne MDG-flagg.

ROCKESTJERNE: Frontfigur Lan Marie Berg har såvidt vist seg på MDGs valgvake. Foto: Annemor Larsen / VG

Dørene åpnet klokken 18, og lokalet ble raskt fylt opp av svært oppspilte MDG-ere.

Entusiasmen var ikke overraskende: På VGs siste partibarometer var MDGs oppslutning nasjonalt på 8,7 prosent- over en dobling av resultatet fra kommunevalget i 2015, da de endte på 4,2 prosent oppslutning.

Ifølge målingen: Norges fjerde største parti, etter Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet.

Partisekretær Torkil Vederhus (30) åpnet MDG-ballet klokken 19. Idet han kom inn på scenen brøt jubelen ut, og da han spurte MDG-erne i salen om de var klare for å feire, ble han møtt av et rungende «JAAAAAAAA!»

– Vi skal feire oss selv, vi har gjennomført tidenes beste valgkamp for MDG. Det var ikke selvsagt at lille MDG skulle bli et alternativ å stemme på for 90 prosent av Norges befolkning, sa Vederhus.

En halvtime før resultatene kom, sa Grønn Ungdoms talsperson Hulda Holtvedt til VG at hun trodde MDG ville øke sin oppslutning fra sist kommunevalg.

– Klima er i vinden! Om MDG øker i Oslo så viser det at man kan bli gjenvalgt på en radikal klimapolitikk, sier hun.

- Føler du på forventningspress?

- Vi må kanskje legge forventningene på et litt mer moderat nivå enn forventet ut ifra meningsmålingene.

Nasjonal talsperson for MDG, Arild Hermstad, sier til VG at de selvfølgelig er veldig spente.

- Men vi må være forberedt på at noen av de som har sagt at de skal stemme på MDG ikke gjør det. I tillegg vet vi at det vanligvis er dårlig valgoppslutning blant de unge, og det er de unge som har sagt de skal stemme MDG.

Oslo

Det har vært knyttet stor spenning til Miljøpartiet De Grønnes valgresultat i , Oslo. Nå er brakvalget et faktum.

Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) tok over i 2015, med Rødt som støtteparti. Raymond Johansen (AP) har siden da vært hovedstadens byrådsleder, mens Marianne Borgen (SV) er ordfører.

Listetopp for MDG og byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg fronter partiet sammen med de nasjonale talspersonene Arild Hermstad og stortingsrepresentant Une Bastholm.

Lan Marie Nguyen Berg har gjennom valgkampen stått fast på at MDG stiller seg bak Raymond Johansen (AP) som byrådsleder. i hovedstaden, noe hun gjentok til VG under en syklende valginnspurt i morges.

Samtidig fortalte Hermstad at verken ordfører, varaordfører eller byrådsledervervene var spennende for MDG i Oslo.

– Det er byråds-postene som er mest interessante for å gjennomføre politikk. Etter valget får vi ser hvilke poster vi vil ha, sier Hermstad, som understreker at alt avgjøres i forhandlinger mellom partiene og påvirkes av valgresultatet.

Han trakk spesielt frem byråd for næring og eierskap, og mente også at det kunne være aktuelt å utvide antall byråder fra dagens syv.

Etter valget skal MDGs økte oppslutning omsettes i hard politisk valuta. Det betyr trolig flere byråder enn dagens to.

Nguyen Berg har tidligere trukket frem finansbyråden, næringsbyråden og kulturbyråden - men understreket at ingenting er gitt og at byrådets sammensetning vil være gjenstand for forhandlinger etter valget.

I de siste fire årene har partiet hatt samferdsel- og miljøbyråden samt byråden for byutvikling som bekles av Hanna Elise Marcussen. Ap har hatt fem byråder inkludert byrådslederen og finansbyråden.

Publisert: 09.09.19 kl. 21:31







