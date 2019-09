DYKKERULYKKE: Bilde fra landområdet hvor den omkomne ble tatt opp. Foto: Ronny Teigås

Omkom etter dykkerulykke

En person er omkommet etter en dykkerulykke i Trøndelag.

Nå nettopp







En mann er erklært død på stedet etter en dykkerulykke på Hitra i Trøndelag, melder politiet på Twitter.

– Meldingen kom til oss omtrent klokken 14.30 og vi var på stedet et kvarter senere, opplyser operasjonsleder Ebbe Kimo til VG.

Vedkommende var bevisstløs da han ble hentet opp av sjøen. Omstendighetene rundt ulykken er foreløpig uklar, opplyser politiet.

17.30 forteller Kimo til VG at politiet ikke lenger gjør noe operativt på stedet, og at etterforskningen er overtatt av Hitra lensmannskontor. Politiet forsøker å avhøre andre som var med på dykkingen for å kartlegge hva som har skjedd.

Det skal ha vært flere utenlandske dykkere som har holdt på, og en nordmann ringte inn for å melde ifra. Slik Kimo forstår det hadde de andre dykkerne reddet dykkeren, som var bevisstløs, på land.

Publisert: 12.09.19 kl. 17:36







Mer om