FIKTIVE REISEREGNINGER: Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har sagt seg villig til å la straffesaken behandles som en tilståelsesdom. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert fiktive reiseregninger

Frps stortingsrepresentant Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert fiktive reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner, skriver Aftenposten.

Nå nettopp







Keshvari er siktet for grovt bedrageri, og har sagt seg villig til å la straffesaken bli behandlet som en tilståelsesdom.

Ifølge avsløringer i Aftenposten har Mazyar Keshvari fått utbetalt penger for reiser han ikke har gjennomført. Han har siden oktober vært under politietterforskning.

les også Stortinget anmelder Keshvari for falske reiseregninger

I tidsrommet november 2016 til august 2018 har Keshvari levert reiseregninger for over en halv million kroner til Stortinget. Av dette utgjør 290.000 kroner reiser som ikke er dokumentert. Det er ikke dokumentert om hele summen gjelder fiktive reiser.

les også Keshvari har levert inn liste over feil til Stortinget

Keshvari har beklaget og innrømmet at han har fått utbetalt penger han ikke skulle fått. Stortingsrepresentanten har vært sykemeldt siden 9. oktober.

I sommer ble politiets etterforskning avsluttet og saken ble oversendt statsadvokaten.

Nå er det klart at Keshvari samtykker til at saken går som en såkalt tilståelsesdom og at summen er betydelig høyere enn tidligere antatt.

Keshvari er siktet for grovt bedrageri, noe som kan gi opp til seks års fengsel.

– Siktelsen bygger på hans forklaring, opplyser forsvarer John Christian Elden til Aftenposten.

Publisert: 12.09.19 kl. 12:11