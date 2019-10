FUNNSTEDET: Politiet jobber på stedet der en mann ble funnet død i november 2016. Mannen ligger bak pappkassen på bildet. Foto: Oda Leraan Skjetne

To tiltalt for likskjending: Skal ha pakket svenske i plast og gjemt ham blant søppel

For nesten tre år siden ble en svensk 33-åring funnet død utenfor en bygård på Torshov i Oslo. Nå er en mann i 50-årene og en kvinne i 30-årene er tiltalt for likskjending og bevispåvirkning.

Nå nettopp







Påtalemyndigheten mener de to i fellesskap handlet på følgende måte da de oppdaget at den svenske mannen som befant seg i deres bolig var død:

De pakket ham inn i plast, dro ham ut av leiligheten og ned trappen og plasserte ham deretter blant søppel og søppelkasser utenfor adressen.

For dette er de nå tiltalt for likskjending, nærmere tre år etter at hendelsen skjedde.

Mannen ble funnet tidlig om morgenen av søppeltømmere som varslet politiet.

Både mannen og kvinnen er også tiltalt for motarbeidelse av etterforskningen av et lovbrudd. Ifølge tiltalen gjemte de to tiltalte mannens eiendeler på loftet i bygården på Torshov i Oslo.

SLO DRAPSALARM: En 33 år gammel svenske ble funnet død utenfor denne bygården på Torshov i Oslo for snart tre år siden. Foto: Frode Hansen

Fryktet drap

Da dødsfallet først ble kjent, uttalte politiet at de fryktet at de sto overfor et drap. To dager senere ble de nå tiltalte pågrepet og siktet. Den gang for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

Det er advokatene Heidi Ysen og Tor Kjærvik som forsvarer henholdsvis den tiltalte kvinnen og mannen.

Ysen opplyser til VG at hun ikke har fått snakket med sin klient, og at hun ikke vet om tiltalen er kjent for henne.

– Det er en sak der de opprinnelig var siktet for drap, og den er henlagt. Der nektet de begge straffskyld, sier Ysen til VG.

Kjærvik sier at saken har ligget i lang tid, og dukket opp igjen først torsdag i forrige uke.

– Jeg har ikke fått sett på dokumentene ennå, sier han til VG.

AKTOR: Politiadvokat Kari Kirkhorn fører saken for påtalemyndigheten når den kommer opp i starten av desember. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Døde trolig av overdose

I tillegg til likskjending og bevispåvirkning, er mannen også tiltalt for å ha solgt heroin til den avdøde mannen kort til før han ble funnet død.

Den avdøde svensken var 33 år gammel og tilhørte et rusmiljø. Ifølge politiet antas dødsårsaken å være en overdose heroin.

Politiadvokat Kari Kirkhorn er aktor når saken kommer opp for Oslo tingrett i starten av desember.

– Saken har ikke vært henlagt på noe tidspunkt, men det har tatt lang tid å ferdigstille og påtaleavgjøre den. Tiltalebeslutningen baserer seg på det totale bevisbildet i saken, herunder funn på åstedet, vitner og de tiltaltes forklaringer, sier Kirkhorn til VG.

Publisert: 02.10.19 kl. 01:16







Mer om