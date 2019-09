ENIGE OM VEIEN VIDERE: Partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng har lagt en plan for hvordan partiet skal komme videre etter valgnederlaget. Foto: Trond Solberg

Her er planen: Slik skal Ap reise seg

Arbeiderpartiet skal gjennom en lang selvransakelse i høst. Her er planen.

– Vi fikk ikke så ørene flagret, men det var mange som beskrev stor skuffelse over valgresultatet og at vi ikke nådde gjennom til velgerne med vårt budskap og politikk, sier partisekretær Kjersti Stenseng.

Ørene på møtet hun forteller om, er sentralstyremøtet i Arbeiderpartiet, som satt sammen i mange timer i går, for å slikke sine sår etter etterkrigstidens dårligste kommunevalg-resultat.

Evalueringsplanen

Hun sier de legger opp til å gjennomføre evaluering på alle nivåer, lokalt og sentralt, samt å spørre velgerne.

– Vi gjennomfører en velgerundersøkelse som går ut denne uken for å få mest mulig informasjon fra velgerne.

– Partikontoret skal gå gjennom valgresultater over hele landet, fylkespartiene og kommunepartiene skal grundig evaluere egen valgkamp både politisk og organisatorisk, sier hun.

– Vi vil også gå gjennom alt fra analysearbeid, organisering og kommersiell kampanje.

Mye av evalueringen skal gjennomføres og være klart til et to dagers landsstyremøte 24. og 24. september – noe skal være klart til sentralstyremøte 14. oktober.

– Hva var hovedkonklusjonene i kritikken som kom frem på sentralstyremøtet?

– Det var mye berettiget kritikk, hvor hovedbudskapet var at den rikspolitiske valgkampen ble veldig sentral, der sakene til Arbeiderpartiet kom på defensiven. Bompengestriden dominerte og utløste en klimadebatt hvor De Grønne mobiliserte kraftig. Vi havnet også på defensiven mot Senterpartiet når det gjaldt regjeringens manglende distriktspolitikk.

– Var det noen som mente det svake resultatet bør få konsekvenser for ledelsen?

Stenseng peker på veien ut av krisen

– Nei, det var ingen i sentralstyret som var inne på det. Det er landsmøtet neste år som bestemmer hvem som skal sitte i ledelsen.

– Hva må til for å reise tilliten til Arbeiderpartiet?

– Jeg skal være varsom med å forespeile debatten, men det er to-tre felter som peker seg ut, sier Stenseng:

– Vi må ta politisk lederskap og ha de beste politiske løsningene i sakene folk bekymrer seg for.

– Du tenker blant annet på misnøyen i distriktene, hvor Sp vant frem?

– Ja, når det skjer en folkelig protest, som for eksempel i nord, mot regjeringen, da må vi greie å vise at vi har distriktspolitiske løsninger som treffer disse bekymringene.

Hun trekker også frem klima og jobbskaping.

– Der har dere den evige utfordringen hvor dere er i spagaten mellom klima og industri?

– Fantastisk potensial

– Ja, og der mener jeg vi har et fantastisk potensial, hvor det er Ap som skal føre an i klimakampen gjennom klare og helhetlige løsninger. De unge i dag må se at vi ikke er tjent med å skru av oljekranene, fordi det vil kunne skape store utfordringer for deres jobbmuligheter og nivået på pensjonen en gang i fremtiden:

– Vi må vise at vi kan få til en myk overgang, hvor klimaarbeidet gir nye arbeidsplasser – vi må lede an når det gjelder havvind og fangst og lagring av CO₂. Vi kan bli verdensledende på områder hvor vi kan skape nye arbeidsplasser og bygge videre på teknologien til vår oljesektor.

