Siv Jensen til IS-kvinnene: - Frp vil ikke løfte så mye som en finger for å hjelpe dere

GARDERMOEN (VG) Det er et Frp preget av dårlige målinger og bompengemotstand som nå samles til landsmøte.

– Frihetskampen er viktigere enn noen ganger og vi tør si det rett ut, sier Frp-lederen til sine lokalpolitikere.

Frp har sittet i regjering i seks år – og har hatt samferdselsministeren hele denne tiden. Likevel har antall bomstasjoner i Norge økt fra 170 til 245. Statens inntekter fra bompenger har økt. Frp lekker velgere til de bastante bompengepartiene som vokst frem i flere norske byer.

På snittet av alle meningsmålinger for April karret Frp seg akkurat over 10-tallet, til 10,6 prosent, ifølge Pollofpolls.

Det er bare måneder til kommunevalget. Og Siv Jensen må mane sine Frp-ere til kamp for ikke å gå på en smell i valget. Store deler av talen handlet seg om verdier og verdikamp:

– Det er noen verdier som er bedre enn andre. Våre verdier er bedre enn de verdiene som sier at jenter ikke får bestemme over egen kropp. Som sier de ikke får bestemme hvem de får gifte seg med. De verdiene er ikke like mye verdt som våre vestlige verdier. Da kan ikke vi ha politikere som stikker hodet i sanden, sier Siv Jensen til landsmøtet.

expand-left arrow-right SERVERTE PØLSER: Frp-leder Siv Jensen serverte wienerpølser til landsmøte-delegater før landsmøtetalen fredag.

Hardt ut mot IS-kvinnene

- Til dere som har valgt å reise ut for å kjempe for terroristorganisasjonen IS har jeg også en beskjed. Dere deler ikke våre verdier. Dere er fundamentalister. Og dere er ikke velkomne tilbake til Norge. Dere har vendt Norge ryggen, det får dere ta konsekvensen av, sier Siv Jensen.

Til kvinnene er beskjeden:

– Dere er ikke ofre. Det er ikke syndt på dere. Frp vil ikke løfte så mye som en finger for å hjelpe dere.

Hva de skal gjøre med alle barna til disse kvinnene, sa Frp-lederen imidlertid ikke noe om.

I motvind

Senterpartiet har med Trygve Slagsvold Vedum lagt en stor innsats i å bli det store protestpartiet mot avgifter, rollen Frp tradisjonelt har innehatt.

Siv Jensen startet landsmøtet med å si til sine lokalpolitikere at Frp er og skal være Frp.

– Det handler om å ta folk på alvor. Og det er derfor vi har fjernet forbud på forbud, sier hun.

I morgentimene er det hennes nestleder som har dominert nyhetene. Frp-nestleder Sylvi Listhaug er nemlig tatt inn i varmen igjen, etter hun måtte gå av som justisminister for ett år siden. Siv Jensen åpner Frps landsmøte bare timer etter at Listhaug rykket inn som ny eldre- og folkehelseminister.

– Årene som har gått har formet meg som politiker. Erfaringer og feiltrinn som har gjort meg til den jeg er i dag, sier Frp-lederen, som snart fyller 50 år.

