LO-topp om Kallmyrs au pair-bruk: Burde ha flau smak i kjeften

Fellesforbund-leder Jørn Eggum går til kraftig angrep på justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og krever at hele au pair-ordningen fjernes.

– Au pair-ordningen er moderne slaveri som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv. Det var helt sikkert fornuftige grunner til at ordningen i sin tid ble etablert som kulturutveksling. Den tiden er for lengst forbi, sier Eggum, som leder LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet.

– Norsk overklasse klamrer seg til ordningen

Han er klokkeklar:

– Stortinget bør avskaffe ordningen når de 3000 au pairene som er i landet i dag har fullført sine opphold.

Han sier au pair-ordningen forsterker sosiale ulikhet i Norge.

– Norsk overklasse klamrer seg til ordningen. Årsaken er enkel: Rikingene på Oslos vestkant får hushjelp og barnepass til en billig penge. Det er det gigantiske paradokset: At de som har mer enn nok penger til å betale for denne typen hjelp, slipper det. Det er fullt mulig å ansette både renholdere, kokker og barnepassere. Vanlig og regulert norsk lønn, sier Eggum og legger til:

– Da hadde de også bidratt til arbeidsplasser og ei lønn å leve av. Det gjelder også dagens justisminister.

Han viser til at Jøran Kallmyrs har benyttet seg av au pair-ordningen. Aftenposten har skrevet at familiens au pair ble utvist av landet. Han har siden blitt grillet om saken og flere har tatt til orde for at ordningen bør avvikles.

– Jeg mener lite om detaljene i Kallmyr saken, men prinsipielt mener jeg at han og andre regjeringstopper burde ha en flau smak i kjeften av å benytte seg av denne ordningen, sier Eggum.

– Kjenner godt til problemene

– De kjenner godt til problemene, sier han:

– Fagforbundet og Norsk Folkehjelp etablerte i 2012 et støttesenter for Au pairer. Pågangen var enorm. Problemene store. Utnyttelse, overtramp og dessverre også overgrep. I 2016 hadde senteret 1200 saker.

– I 2017 kuttet regjeringen med Frp i spissen støtten til senteret. De måtte stenge dørene. Et dårlig kamuflert forsøk på å skyve problemene under teppet av Kallmyrs forgjengere, sier Eggum og legger til:

– Så er det selvsagt slik at man kan argumentere for at 6000 kroner måneden er mye for en au pair fra Filipinene. Det er mange som kan tenke seg å jobbe i Norge til lav lønn. Det betyr ikke det er en god idé av den grunn.

Tajik-støtte

Ap-nestleder Hadia Tajik sier de har bestemt seg:

– Au pair-ordningen bør skrotes umiddelbart. Et tilbud om reell kulturutveksling har vi ikke noe problem med, men dagens ordning viser med all tydelighet at det å skulle kombinere kulturutveksling med arbeidsoppgaver som matlaging og barnepass er en krevende øvelse. Resultatet blir for ofte at unge kvinner utfører et arbeid i hjemmet for langt mindre lønn enn det de skulle ha hatt. Det bør være mulig å lage andre kulturutvekslingsordninger som ikke har de samme svakhetene som dagens au pair-ordning, sier hun.

Inhabil

Kallmyr ønsker ikke å kommentere utfallet mot egen bruk av au pair og kan ikke kan kommentere kravet om å legge ned hele au pair-ordningen, fordi han er inhabil i au pair-saker:

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet avgjorde torsdag at Kallmyr ikke er inhabil i forhold til UDI, men at han vil være inhabil til å behandle endringer og presiseringer i au pair-regelverket. Statsministerens kontor skal opprette en settestatsråd, men vedkommende er ennå ikke oppnevnt og kan derfor ikke kommentere saken.

