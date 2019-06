SØKER BERGEN-MAKT: Bompengelisten har nå hver fjerde Bergen-velger i lommen. Det utfordrer de to «styringspartiene» i kommunevalget om tre måneder: Harald Victor Hove (til venstre) og Roger Valhammer. Foto: Terje Bringedal

Fanget i en bomring: Knallhard kamp om makten i Bergen

BERGEN (VG) Høyre kaller det tillitskrise. Ap, som nå styrer Bergen, svarer med å forberede økonomisk støtte til bileiere med dårlig råd. Bompengelistens enorme oppslutning har satt fyr i politikken i Bergen, tre måneder før kommunevalget.

Nå nettopp







– Politikerne i Bergen har ikke fanget opp hva folket har forsøkt å si dem. Når bompengelisten får 25 prosent oppslutning, da er det et tegn på tillitskrise, sier Harald Victor Hove, Høyres byrådslederkandidat foran kommunevalget i september.

– Velgerne opplever at bompengetaket nå er nådd. Det er et tydelig signal, sier Roger Valhammer, Aps toppkandidat. Siden april har han ledet Ap/KrF/V-byrådet i Bergen.

– Når vi er på husbesøk, sier mange også at dette er en reaksjon på økte ulikheter i Norge etter seks år med Høyreregjering, legger han til.

Forvirret? Bompengekaoset på 1–2–3

Størst i Bergen

Bergen-politikken reagerte med sjokk og vantro da hver fjerde velger i mai oppga at de ville stemme på Folkeaksjonen mot bompenger, FNB. I det politiske jordskjelvet er listen nå Bergens største parti.

Her står bomkampene: VG gir deg en løpende oppdatert oversikt over bommene der du bor

Oppslutningen til Ap, som altså har byrådsmakten, kan bli halvert til under 20 prosent oppslutning, i forhold til 2013-valget. Høyre beveger seg på samme katastrofe-nivå som i 2013, litt over 20 prosent.

De to toppkandidatene fra «styringspartiene» Høyre og Ap er fanget i en bomring.

Roger Valhammer (Ap)

35 år, fra Tysvær

Master i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Tidligere skolebyråd.

Byrådsleder for Ap i Bergen siden 25. april 2019.

Vis mer vg-expand-down

Harald Victor Hove (H) 36 år, født i Bergen

Markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI i Bergen

Tidligere finansbyråd, kulturbyråd og skolebyråd.

Bergen Høyres byrådslederkandidat ved valget i 2019 Vis mer vg-expand-down

Blitt for dyrt

– Det er blitt for dyrt å bo i Bergen, sier Hove.

– Eiendomsskatten er doblet, den vil vi redusere. Så kommer 13 nye bomstasjoner hvor folk ikke har måttet betale tidligere. Det er en ny og dårlig opplevelse. I tillegg har vi førsteplassen blant storbyer i kommunale avgifter, 5000 kroner mer enn Stavanger, Ap er blitt for grådige. Respekten for folks penger er ikke der, legger han til.

– Eiendomsskatten kan Høyre takke seg selv for. Bergen var tilnærmet bankerott da vi overtok fra dem for fire år siden, svarer Valhammer.

les også Ny sjokkmåling: Bompengepartiet er størst i Bergen

FORSVAREREN: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen snakker ut om den politiske bompengekrisen. Foto: Terje Bringedal

les også Bompenge-Tryms oppgjør med kritikerne: – Løgn

Bybane-bråk

Bilistene i Bergen har betalt bompenger siden 80-tallet. De har betalt egenandeler i spleiselaget for nye veier, for Bybanen sørover til flyplassen, og for gang- og sykkelveier. De betaler rushtidsavgift for å begrense trafikken i rushtiden.

Og nå tikker nye bomstasjoner inn penger for neste samferdselsløft. I neste pakke er planen å bygge Bybanen nordover. Der ligger også en miljøtunnel under Bergen sentrum, og en ringvei i øst som de store prosjektene.

Gjeldende regime i disse bypakkene er at staten betaler halvparten, og at resten stort sett finansieres gjennom bompenger.

Ap insisterer på at Bybanen skal føres helt til Åsane, men vil skyve miljøtunnelen under sentrum ut i tid.

Høyre er sterkt i tvil om den nye Bybanen lar seg regne hjem, men er rasende på Ap for at det reises tvil om miljøtunnelen.

les også Nytt bompengedrama i Oslo: Høyre truer med å felle Oslopakke 3

Balansen borte

– Respekten for velgerne forutsatte en balanse mellom vei og kollektiv. Bilistene skulle også få noe igjen for betalingen. Den balansen har Ap fjernet. Høyre har vært med og bygget Bybanen, sørover og til Fyllingsdalen, og tatt både ære og pepper for det da vi måtte kutte kostnader. Men jeg kan ikke garantere Bybanen til Åsane. Det er 12–15 milliarder kroner som ikke er finansiert, sier Hove.

– Ap vil ikke svikte velgerne i Åsane. Men Høyre kan jo ringe Erna Solberg og be om statlig finansiering ut over 50 prosent. Jeg har snakket med Jonas og vi har fått Ap med på 70 prosent statlig finansiering om det blir regjeringsskifte i 2021. Med Ap i regjering nå ville vi hatt tre milliarder kroner mindre i bompenger i Bergen, sier Valhammer.

UTFORDREREN: Byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H) snakker ut om den politiske bompengekrisen i Bergen. Foto: Terje Bringedal

Vil flytte bommer

Men kan Ap love lavere bompenger nå, før valget? Kan Høyre love det?

– Det vi kan gjøre noe med, er plasseringen av bomstasjonene og eventuelt flytte de slik at det oppleves mer rettferdig. Det er aktuelt i Åsane nå, men også det stemte Høyre og Frp ned. Så må vi se om det er mulig å lage et støttesystem for dem som har dårlig råd, og samtidig er avhengig av bilen, sier Valhammer.

Det siste vedtok bystyret i Bergen med stort flertall, Høyre inkludert, nylig.

– Vi kan ikke slå i bordet med at vi skal demontere bommene. Men vi kan ta grepene som demper frustrasjonen. Dette er en skatte- og avgiftsdebatt, og der er Høyre på hjemmebane. Bergen er konservativ i politikk, men radikal i kjærlighet, som du må være for å kunne elske Brann. Det er tre måneder igjen til valget, og jeg tror at velgerne også vil være opptatt av kunnskap i skolen og valgfrihet i eldreomsorgen, sier Hove.

les også Kommentar: Ernas regjering vakler

Ap: Ligger unna

I sommerferien må både Roger Valhammer og Harald Victor Hove gruble over samme spørsmål: Hvordan skal Bergen styres?

Og vil de dele rattet med bompenge-opprørerne?

– Problemet med bompengepartiet i Bergen har de lagt seg ganske langt til høyre, i tillegg til å stille ultimatum om å ikke bygge bybane til Åsane. De skal fjerne eiendomsskatten på fire år, og de skal fjerne bompengene. Det henger ikke på greip. Vi skal også skal ha en best mulig eldreomsorg og vi går til valg for å innføre gratis SFO, sier Valhammer.

Høyre: Kan samarbeide

At bompengepartiet fremstår borgerlig, er Harald Victor Hove enig i. Han ser på nykommeren i Bergen-politikken som en mulig samarbeidspartner:

– Jeg mener jo at engasjement er grunnleggende positivt. Det gjelder uansett om du er kommunist eller bompengemotstander. Så derfor respekterer jeg alle som stiller til valg. Så er det min fordømte plikt etter valget å snakke med alle som ønsker en ny kurs for Bergen.

Han har ikke svaret, men stiller spørsmålet:

– Kan vi få til en stor koalisjon som samler Venstre, KrF, Frp, Høyre og FNB? Det skal ikke stå på oss, om alle ønsker det kan Bergen få et nytt styre. Men Høyre må være motoren, sier Hove.

Publisert: 14.06.19 kl. 07:48