Frp-landsstyret: Regjeringsdeltagelsen i spill om Jensen ikke lykkes

Frp-leder Siv Jensen fikk klar beskjed fra sitt landsstyre om at regjeringsdeltagelsen kan stå på spill om Frp ikke får store innrømmelser i bompenge-striden.

Det bekrefter fylkeslederen i Troms og Finnmark Frp, Odd Eilert Persen, overfor VG:

– Det ble kommunisert at hvis ikke arbeidsordren følges, så vet alle konsekvensen. Uten en betydelig innfrielse vil det bli svært vanskelig for Frp å fortsette i regjering, sier Persen, dagen etter onsdagens fire timer lange landsstyremøte.

Han var en av flere fylkesledere som virkelig understreket alvoret i hva bompenge-nivået betyr for både innbyggere og Fremskrittspartiet - på landsstyremøtet onsdag.

Fylkeslederen i Troms og Finnmark er åpen om at det virkelig var tøffe tak underveis i det fire timer lange landsstyremøtet.

– Det ble sagt tydelig i fra om alvoret i situasjonen, sier Persen.

– Nå skal partiledelsen få arbeidsro og komme tilbake til landsstyret med et svar, legger han til.

Krevende

Også partileder Siv Jensen omtalte møtet som krevende da hun møtte pressen i 20-tiden onsdag kveld.

Frank Sve, fylkesleder i Frps største fylkeslag i Møre og Romsdal, sier han venter at Siv Jensens partileder-kolleger i regjeringen behandler saken med det samme alvoret.

NÅ ER DET ALVOR: Frank Sve på vei inn i Tostrupgården til landsstyremøte i Fremskrittspartiet. Sunnmøringen er fylkesleder i landets største Frp-lag, Møre og Romsdal, som også har hele fire Frp-statsråder i regjeringen. Foto: Frode Hansen, VG

– Jeg regner med at de andre tre andre regjeringspartiene har fått med seg realitetene. Det er innbyggerne i Norge som nå har sagt bom stopp. Da må også andre partier enn Frp lytte til dette og foreta seg noe, sa Sve til VG sent onsdag kveld.

Regjeringsdeltakelse

Sve vil ikke si noe om fortsatt regjeringsdeltakelse for Frp var et tema på landsstyremøtet.

Omkvedet blant utålmodige fylkesledere skal ifølge VGs opplysninger være at man nå avventer resultatet av de forhandlingene som partileder Siv Jensen innleder med de andre partilederne. Først da vil man ha et grunnlag for å vurdere om en Frp-exit fra regjeringen er et alternativ.

Tidligere i uken sa nettopp Sve til VG at «hvis de andre regjeringspartiene ikke vil lytte til dette, har ikke vi noe i regjering å gjøre.»

Demper seg

Nå demper han sin retorikk noe etter landsstyremøtet.

– Nå konsentrerer vi oss om å stoppe flere bypakker og redusere belastningen for bilistene, sier Sve som før landsstyremøtet var en av flere fylkesledere som pekte på å forlate Solberg-regjeringen som en mulighet.

– Du sier bom-situasjonen er alvorlig for innbyggerne. Den er også alvorlig for Frp på målingene?

– Vi har ikke hatt så ille målinger på landsbasis. Og vi står knallsterkt i Møre og Romsdal. Nå må vi løfte oss i hele landet, svarer Sve.

Han minner om at Fremskrittspartiet som et regjeringsparti er i posisjon til å gjøre noe med bompengene.

– Husk, at der er hverken bomlistene eller opposisjonspartiene, sier Sve.

– Må leveres på en vesentlig andel

Også i resten av partiet, blant Frp-topper som ikke var på landsstyremøtet onsdag, er det store forventninger til hva partiledelsen skal få til i forhandlinger med de andre regjeringspartiene.

Gruppeleder i Drammen Frp, Ulf Erik Knudsen, mener ikke Frp kan fortsette i regjering hvis ikke partiledelsen leverer.

– Da vil det være min anbefaling at vi går ut. For da får vi for lite gjennomslag, sier han.

– Nå må vi se på hvor mye de klarer å levere må, men det må leveres på en vesentlig andel av denne listen.

Christian Wedler, listetopp for Frp i Drammen, påpeker på den andre siden at han sitter i et liknende samarbeid i bystyret i stavanger som man har i regjeringen.

– Det er den eneste blå byen med et samarbeid med lignende partier. Derfor vet jeg av erfaring at det ikke alltid er lett å få gjennomslag for alt. Så jeg overlater det til de som faktisk er i rommet, og har tillit til at de vet hva som er lurest å gjøre.

Skepsis i Venstre

Venstre-representant på Stortinget, Abid Raja, levner imidlertid lite håp om en felles forhandlingsløsning i regjeringen etter Frps kravliste.

– En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland, kalte Raja kravlisten som Frps landsstyre kom med til sin egen partiledelse onsdag.

Frank Sve tar ikke uttalelsen fra Raja så tungt.

– De andre regjeringspartiene, inkludert Venstre, må ha fått med seg hvor viktig og alvorlig bompengeopprøret er i hele Norge. Derfor trekker jeg litt på smilebåndet over hans Disneyland-uttalelse. Raja får fortsette å lese Donald mens vi jobber videre med å redusere bompengene, sier Frank Sve til VG.

