Stortingsflertallet vil presse regjeringen: – Må finne frem den økonomiske bazookaen

Første del av erstatningsordningen for næringer som er hardt rammet må legges frem.

Kontantstøtte til bedrifter i krise hvor staten dekker de faste kostnadene.

Konkrete startbevilgninger for coronakostnader til kommunene, sånn at staten beviser at den er klar til å ta ekstrakostnadene. Det må være snakk om et stort milliardbeløp.

Legge frem de første beregningene på tapte skatteinntekter for kommunene og foreslå bevilgninger som dekker tapene.

Stat og kommune bør utsette all innkreving til bedriftene for en periode, gi lange betalingsfrister og rentefrie avdrag på regninger og avgifter.

Konkrete startbevilgninger for coronakostnader til sykehusene, sånn at sykehusene er trygge på at det faktisk kommer så mye penger de trenger.

Nye sosiale tiltak for folk som mister jobben, regjeringen må foreslå enda bedre ordninger for dem som tjener minst og dermed har det tøffest nå – gi flere rett på dagpenger for eksempel gjennom å senke kravet til hvor mye permittert man må være for å få dagpenger.

Doble permitteringsperioden så folk er sikre på å få dagpenger.

Styrke Husbanken massivt, doble lånerammen til 34 milliarder for å gi flere startlån, lage en ny ordning for husleiestøtte til bedrifter og øke inntektsgrensene slik at mange flere som er uten jobb nå kan få hjelp.