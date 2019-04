UENIG: Erna Solberg, her i St. Petersburg 9. april. Foto: Gisle Oddstad / VG

Erna Solberg kritiserer Aps innvandringspolitikk

Statsminister Erna Solberg (H) mener Arbeiderpartiets innvandringspolitikk vil føre til flere flyktninger hvis kommunene skal få bestemme.

NTB

Ap vedtok på sitt landsmøte før påsken at kommunene skal få bestemme hvor mange flyktninger Norge skal ta imot etter forhandlinger mellom regjeringen og kommunen.

Dette får Solberg til å reagere kraftig, melder NRK.

– Mange kommuner har bedt om å få bosette flere flyktninger enn vi har. Et forhandlingssystem med kommunene ville gitt oss et større kvoteantall enn det vi har fastsatt fra regjeringens side, sier hun.

Hun mener det i dag er mange kommuner som har stor kapasitet og vilje til å ta imot mange flere flyktninger enn det man totalt sett ønsker for landet. Hun viser til at den store tilstrømmingen av flyktninger for noen år tilbake sørget for at flere kommuner bygde opp et stort mottaksapparat og nå har mye ledig kapasitet.

Lederen av Aps migrasjonsutvalg og talsperson i partiet, Masud Gharahkhani, avfeier argumentene.

– Dette har hun ikke noe grunnlag for å si. Kommunene er også opptatt av at det skal være en balanse mellom innvandring og integrering, mener han.

Publisert: 23.04.19 kl. 07:59