TØRBBEL: Flere redaktører i Amedias nettaviser opplyser at de har problemer med alt fra fronten til publiseringsløsninger. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flere nettaviser har store tekniske problemer

Flere norske nettaviser har hatt større tekniske problemer torsdag grunnet et strømbrudd hos leverandøren Redpill Linpro.

NTB

Dette har blant annet rammet Amedias mediehus Dagens Næringsliv og E24 melder Medier24.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et strømbrudd på en av våre tre datasentre og det rammer spesielt DN.no, men de er på vei opp igjen nå. Vi jobber for fullt med saken, sier Margrethe Gleditsch hos Redpill Linpro.

Like før klokken 09 torsdag har DN.no vært nede i om lag 2,5 timer.

– Vi sliter med å komme opp igjen. Det er eksterne problemer, og dessverre utenfor vår kontroll. Det var rundt klokken 06.25 at vi ble klar over det. Det er svært alvorlig for en nettavis som oss. Nå blir leserne videresendt til DN Investor, hvor vi publiserer saker fortløpende. Også det brukte vi litt tid på å få opp, sier desksjef Bjarne Dramdal Erichsen i Dagens Næringsliv.

Flere redaktører i Amedias nettaviser opplyser at de har problemer med alt fra fronten til publiseringsløsninger.

– Vi har hatt problemer siden i morges, og det jobbes med å rette opp i feilene. Slik det ser ut nå, så skyldes det et strømbrudd hos Redpill Linpro, sier utviklingsdirektør Ann Baekken i Amedia.

Det innebærer at nettaviser som Nordlys, Bergensavisen, Avisa Nordland og flere andre har vært utilgjengelig for publikum. De som har kommet inn, har blitt servert gamle forsider.

Publisert: 25.04.19 kl. 10:01